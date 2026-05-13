El Hospital Sant Joan de Reus recibe la acreditación 'Cancer Center', un sello europeo de excelencia oncológica

La Organización Europea de Institutos de Cáncer (OECI) ha acreditado al Hospital Universitari Sant Joan de Reus como ‘Cancer Center’, un sello de excelencia oncológica. Esta acreditación agrupa a instituciones punteras en la asistencia, la investigación y la innovación en los tratamientos contra el cáncer.

Este paso supone la creación del Catalunya Sud Cancer Center en colaboración con el IRB Catalunya Sud y la Universitat Rovira i Virgili, ya que la docencia y la investigación son dos elementos clave del proyecto. Los responsables del centro destacan que el objetivo es mantener “en el centro” a los pacientes y a las familias y aseguran que mejorará su atención, ya que la acreditación debe renovarse cada cinco años.

El Hospital Universitari Sant Joan de Reus es el tercer centro hospitalario de Cataluña y el primero fuera del área metropolitana de Barcelona que obtiene la acreditación como ‘Cancer Center’. Se trata de un sello de la OECI que reconoce la excelencia en la atención integral del cáncer. Se evalúan 345 puntos de nueve grandes ámbitos del tratamiento oncológico de los centros, como la gobernanza, la implicación del paciente, la multidisciplina y la investigación, entre otros.

Tres años de auditoría

El director del Institut d'Oncología de la Catalunya Sud, Josep Gumà, ha señalado que la auditoría, cuyo proceso ha durado casi tres años, ha servido al hospital para ordenar y organizar todos los ámbitos de la atención oncológica.

La gerente de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Marta Milà, también ha indicado que valida la “visión humana y centrada en la persona”. Ha comentado que se alinean con las políticas del Departamento de Salud a la hora de tomar “decisiones compartidas” entre el médico y el paciente.

De hecho, varios responsables del centro han afirmado que la consecución de este sello servirá para mejorar la atención personalizada a los pacientes, ya que cada cinco años debe superarse una evaluación externa para renovar la acreditación.

Retención de talento

Otro de los puntos fuertes de la acreditación es la investigación y la docencia. Gumà cree que este paso servirá para que el centro hospitalario sea atractivo para las farmacéuticas a la hora de ensayar fármacos. “Si trabajas bien, saben que haces un buen ensayo clínico, tienes una buena unidad de investigación clínica, tienes investigación básica y te ofrecen medicamentos que probablemente no estarían en el mercado hasta dentro de tres o cuatro años. Así, nuestros pacientes pueden utilizarlos antes”, ha subrayado.

Por otro lado, tanto desde el hospital como desde la Universitat Rovira i Virgili esperan que esta iniciativa acabe siendo un revulsivo. Creen que algunos estudiantes escogerán el centro hospitalario porque supone un “reconocimiento”.

“Mantener esta docencia de calidad nos impulsa hacia una investigación competitiva internacional, nos ayuda a retener talento, a generar un impacto territorial e institucional que contribuya a este ecosistema universitario y hospitalario de primer nivel y de investigación”, ha afirmado la decana de la Facultat de Medicina de la URV, Fàtima Sabench.

Finalmente, el gerente de Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, Anton Benet, ha apuntado que la acreditación permitirá al hospital aglutinarse con otros centros europeos para seguir una estrategia común.