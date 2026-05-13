Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español que ha dado positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y comparecencia de Pedro Sánchez

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

Noticias relacionadas

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Abel Gilbert Argentina busca el "punto cero" del contagio del hantavirus y las provincias patagónicas llaman a la tranquilidad El Hospital Zonal Ramón Carrillo de la ciudad argentina de Bariloche informó este martes que el paciente de 45 años que había contraído hantavirus abandonó la unidad de cuidados intensivos y presenta una evolución favorable en el estado de salud. El caso había provocado una inquietud fuera de lo común en esa ciudad turística de la Patagonia, ubicada 1.578 kilómetros al sur de Buenos Aires. La familia fue aislada y las autoridades tuvieron que llamar a la tranquilidad ante rumores de una propagación mayor. A finales de febrero había muerto un hombre de 39 años por esta enfermedad. Algo que consideraron excepcional. Pero esa anomalía cobra por estos días otra actualidad. Si bien no se ha confirmado oficialmente a Bariloche como el punto cero de los contagios, la localidad que en pocos meses espera convertirse, como todos los años, en uno de los epicentros del turismo invernal, no es ajena a las especulaciones. Se espera con este trasfondo el desmentido de la hipótesis de ese entorno paradisíaco como el lugar donde los turistas neerlandeses y a la vez ornitólogos contrajeron la cepa Andes antes de subir al crucero MV Hondius. Ambos habían recorrido tanto el sur argentino como Chile y Uruguay durante cinco meses. El tiempo de incubación del hantavirus, que puede extenderse hasta seis semanas, parece coincidir con el itinerario previo que hicieron antes de embarcarse en Ushuaia, en el extremo austral de este país. Por el momento no se ha avanzado más allá de la conjetura.

La alicantina aislada en Alicante vuelve a dar negativo en la tercera PCR La tercera prueba PCR realizada a la paciente ingresada en Alicante como posible caso de hantavirus ha vuelto a dar negativo. La mujer continuará ingresada en el mismo hospital alicantino según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad. Desde la conselleria de salud valenciana insisten en que la paciente pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba PCR a los 7 días desde la fecha del ingreso.

La paciente francesa está conectada a un pulmón artificial La mujer francesa repatriada del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus sigue este martes en cuidados intensivos con ventilación mecánica y está en estado grave, informaron los servicios médicos. La mujer comenzó a sentirse muy mal el domingo por la noche y dio positivo. "La paciente presenta ahora la forma más grave de afectación cardiopulmonar", declaró el doctor Xavier Lescure en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad. "Está conectada a un pulmón artificial" y a un sistema de derivación sanguínea con el que se espera que supere esta fase, añadió. La paciente tiene más de 65 años y padecía enfermedades previas, añadió.

La OMS pospone al día 10 de mayo el inicio oficial de las cuarentenas, que se alargarán hasta el 21 de junio El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha informado de que se modifica la fecha del inicio de la cuarentena que deberán guardar los pasajeros del crucero MV Hondius al día 10 de mayo, cuando inicialmente era el día 6, con lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio. "Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", ha advertido Tedros Adhanom en una rueda de prensa conjunta con el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. No obstante, ha asegurado que la evaluación del riesgo para la salud global ante este brote "sigue siendo bajo" y que no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor, aunque también ha admitido que "la situación puede cambiar" por el elevado periodo de incubación.

Italianos dan negativos en las pruebas de hantavirus Italia espera los resultados de las pruebas de tres ciudadanos que estuvieron a bordo del avión de Johannesburgo en el que embarcó una pasajera del crucero con síntomas que después murió. Uno es un joven de 25 años de la región de Calabria del que se habían reportado síntomas, aunque él ha asegurado a la prensa que se encuentra bien. Y los otros dos son una mujer de Florencia (centro) y un hombre de la localidad napolitana de Torre del Greco (sur). Un cuarto italiano, natural de Padua, ya ha dado negativo. Los resultados se esperan para este miércoles.

Macron afirma que la situación del hantavirus "está controlada" en Francia El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que la situación del hantavirus en Francia está "bajo control" y que el Gobierno ha impuesto "protocolos extremadamente rigurosos" de acuerdo con "los mejores expertos". "Ahora es importante que haya una verdadera coordinación europea" y que se sigan los criterios de la OMS, como han hecho España y otros países.

Salud Pública establece el 10 de mayo como inicio oficial de la cuarentena La Comisión de Salud Pública ha aprobado esta tarde la actualización del protocolo de manejo de personas en seguimiento en España en relación con el brote de hantavirus Andes asociado al crucero MV-HONDIUS. El documento, acordado previamente por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), establece el 10 de mayo de 2026 como el “día cero” para el inicio oficial de la cuarentena, coincidiendo con la fecha en la que comenzó el aislamiento en habitaciones individuales de las personas evacuadas del buque.

La naviera afirma que no hay casos de hantavirus entre la tripulación del MV Hondius Oceanwide asegura que no hay síntomas de hantavirus entre los 27 ocupantes actuales del buque 'MV Hondius' -25 tripulantes y dos sanitarios- y que permanecen asintomáticos mientras continúan bajo seguimiento por posible exposición al hantavirus durante su travesía hacia Rotterdam, donde deberán cumplir cuarentena. "Ninguno de ellos presenta síntomas asociados al hantavirus. Los dos miembros del personal médico continuarán realizando el seguimiento durante el resto del viaje", señala en un comunicado. Se espera que el buque llegue a Rotterdam el domingo 17 o el lunes 18 de mayo. A su llegada, toda la tripulación desembarcará y deberá cumplir con los protocolos de cuarentena establecidos por las autoridades de Paises Bajos y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM). Entonces el barco será sometido a un "exhaustivo" proceso de limpieza y desinfección con protocolos específicos que se están ultimando en "estrecha colaboración" con el RIVM y el GGD Rotterdam.

Zimbaue repatrió a tres sanitarios por un caso en la isla de Ascensión Zimbabue repatrió y puso bajo “vigilancia activa” a tres sanitarios, tras ser identificados como contactos de un caso confirmado de hantavirus en el territorio de ultramar británico de la isla de Ascensión, informó este martes a EFE el ministro de Salud, Douglas Mombeshora.