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Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español que ha dado positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y comparecencia de Pedro Sánchez

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Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

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EFE

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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