La Guardia Civil detiene en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)

La Guardia Civil está cerca de resolver uno de los robos de película que se han producido en la región en los últimos meses. Se trata del asalto a la caja de recaudación del camión de los regalos instalado en el complejo Leo en Monesterio perpetrado en la madrugada del 29 de diciembre. Según confirma la benemérita, hay dos detenidos como presuntos autores de este atraco y podrían estar detrás de otros actos ilícitos como robos en joyerías o el asalto a tres oficinas de Correos en Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia.

Los dos detenidos son de Badajoz, según ha podido conocer este diario, y el Instituto Armado tendría todavía la operación policial abierta para localizar a otros individuos implicados en el robo al singular camión.

Operación abierta

Las detenciones se produjeron el pasado lunes y en estos momentos los varones se encuentran en las dependencias de la Comandancia de Badajoz. Según ha asegurado a este diario David Pérez, empresario y promotor del camión de los regalos, "la Guardia Civil sabía desde el principio quiénes eran, pero hasta ayer no han podido actuar". De este modo, señala que "faltarían otros hombres por detener" en el marco de esta operación que permanece abierta.

"Todo apunta a que se trata de una banda organizada", asevera el empresario indicando que su historial delictivo es amplio y que se extiende durante varios años.

66.801 euros robados

Del interior de la caja fuerte del camión de los regalos estos individuos sustrajeron un total de 66.801 euros, según informa David Pérez, apuntando que está totalmente acreditado con los registros de las cajas. Los responsables de este robo aprovecharon que el empresario estuvo varios días sin recoger la recaudación para conseguir un botín mucho más sustancioso.

El empresario afirma que siente que "empieza a cerrarse" este capítulo negro de su historia aunque recuerda que quedan "dos hombres más" por ser detenidos. David Pérez cree que será difícil recuperar el dinero robado porque no disponía de seguro en el camión al negarse a cubrir ninguna compañía aseguradora este camión que incluye coches de alta gama, motos y otros enseres de valor.

Tampoco espera que los presuntos culpables del robo hagan frente a la devolución de la cantidad señalada: "Ojalá, pero va a ser difícil que hagan frente. Se declararán insolventes", dice.

El futuro de los detenidos

Por el momento, no se sabe cuándo pasarán a disposición judicial ni tampoco a las penas a las que se enfrentarán los primeros acusados.

Además de la alegría por parte de este empresario por saber que han localizado a los responsables del golpe que le dieron a su negocio, también cree que "esto viene perfecto para callar bocas". Lo asevera porque en las redes sociales "hubo miles de comentarios diciendo que era para cobrar el seguro". De esta forma, se pregunta "¿cómo voy a contratar a personas tan peligrosas?", recordando, además, que no tiene un seguro para esa instalación al no encontrar aseguradora algo que cree que "ahora será mucho peor. No puedo contratar ni seguro contra incendios", concluye.

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Por su parte, la Guardia Civil solo ha querido "confirmar dos detenciones en una operación que se encuentra abierta" y desestiman "aportar más detalles" porque si lo hacen podría "interferir en su desarrollo".