El vale escolar llega a su cuarta edición: todos los alumnos de primaria y secundaria recibirán 60 euros para material

El Govern ha aprobado impulsar la cuarta edición del vale escolar, la ayuda de 60 euros para todo el alumnado de primaria y secundaria que esté inscrito en un centro educativo público o concertado el curso que viene, 2026-2027. En la pasada edición, el vale escolar llegó a más de 700.000 alumnos.

La principal novedad de esta edición es que se apuesta por la distribución digital del vale, una medida encaminada a garantizar la sostenibilidad ecológica del proyecto. Se mantiene el importe económico del vale (60 euros divididos en dos vales de 30) y la dotación económica que invierte el Govern también continúa siendo de 50 millones de euros.

Respecto a la gestión de la ayuda, los vales deberán canjearse en los establecimientos comerciales adheridos a la plataforma que gestione las ayudas. Son más de 2.000. Se sigue contemplando la posibilidad de que las familias que así lo deseen cedan uno o los dos vales al centro educativo para la compra conjunta de material escolar (en cualquier caso, los centros también deberán realizar las compras en estos establecimientos adheridos).

Las ayudas deben destinarse a la adquisición de material escolar, como elementos de escritura, papelería, libros, diccionarios, calculadoras, mochilas y juegos educativos.

La finalidad del Ejecutivo es paliar el impacto del aumento del coste de la vida sobre las familias en un momento —el inicio del curso— en el que afrontan un gasto muy elevado, y teniendo en cuenta el actual contexto de inestabilidad geopolítica y económica y su posible impacto en los precios. Así, el vale escolar busca reducir el esfuerzo económico que deben realizar las familias al inicio del curso escolar y, por otro lado, generar un impacto positivo sobre el sector comercial vinculado al material escolar.