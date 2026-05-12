El sindicato mayoritario de Mossos lamenta la "instrumentalización política" por la infiltración policial

El Sindicato Autónomo de Policía - Mossos d'Esquadra (SAP-ME), mayoritario dentro del cuerpo policial, han lamentado la "nueva instrumentalización política" que se ha hecho del organismo policial por la polémica a raíz de la infiltración de dos agentes de la Comisaría general de Información en asambleas de docentes que preparaban la huelga.

En un comunicado, las organizaciones sindicales han condenado que, "por enésima vez, se haga un juicio de valor público de nuestra profesión" y han recordado que "cualquier actuación de la Policía de la Generalitat queda sujeta al cumplimiento íntegro de la ley".

Por eso, remarcan que, pese a que estas funciones pueden ser “en ocasiones impopulares, es nuestra obligación darles cumplimiento". Además, explican que los Mossos están sujetos "al control estricto de sus actuaciones, que pueden ser denunciadas ante la autoridad judicial competente, en caso de considerarse que lo hemos vulnerado en el ejercicio de nuestras funciones".

"Intentar vincular nuestras obligaciones y nuestras funciones como un ataque a la democracia es absolutamente irresponsable y tachar además, la asistencia de dos mossas a una asamblea de docentes como una infiltración responde únicamente, al desconocimiento de la ley. Asistir a una asamblea no es infiltrarse" destacan los sindicatos

Por eso, reclaman "el máximo respeto para el cuerpo de Mossos d'Esquadra" y para los "miles de profesionales que forman parte de la Policía de la Generalitat", así como "para todas las funciones que como policía democrática llevamos a cabo".

El sindicato destaca que los docentes están "en pleno conflicto colectivo por la mejora de sus condiciones laborales" mientras que los Mossos firmaron hace unos meses una "mejora de sus condiciones laborales que ha sido objeto de mirada por parte de otros colectivos de toda la Función Pública". "Que a nadie le pase por alto que este hecho tiene también relación directa con todo lo que está sucediendo", señala SAP-ME.

Acción judicial

Los sindicatos Ustec-STEs (IAC) y CGT anunciaron acciones legales por la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes, el pasado miércoles, en la que se organizaban las movilizaciones y huelgas de docentes de las próximas semanas. En concreto, Ustec quiere interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y reclamar documentación sobre esta actuación como "informes, actas, diligencias, ficheros y comunicaciones relacionados con asambleas, huelgas y movilizaciones educativas". También anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

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Partidos como ERC, 'comunes', Junts o la CUP también han pedido explicaciones al Govern por esta infiltración y han reclamado la dimisión de la consellera Núria Parlon y del director general de la Policía Josep Lluís Trapero. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo catalán han rechazado este cese y han asegurado que "no se dieron directrices políticas" en la presencia de los agentes en la asamblea de docentes.