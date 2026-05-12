"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria

La sensación mayoritaria es de impotencia (y rabia). "Si la conselleria no reacciona ni con un mes entero de huelgas sobre la mesa y más de 1.000 centros plantándose a hacer salidas y colonias, ¿qué más tenemos que hacer para demostrar que no podemos más?”, reflexiona Laura, tutora de sexto de primaria en una escuela del Baix Llobregat. Esta es la cuarta jornada de huelga que hace esta joven maestra este curso -siguió las generales del 11 de febrero y del 20 de marzo y la territorial de marzo- y tiene claro que hará las próximas (en su caso, mañana, miércoles).

"La situación es insostenible y salir a la calle es lo único que nos queda para que nos escuche la sociedad, ya que el Govern se niega a hacerlo", prosigue sin esconder su enfado la maestra, vestida con la camiseta amarilla identificativa de la lucha docente; color que este martes ha llenado las calles de Barcelona.

"Illa, volem més plantilla" ha sido uno de los cánticos más coreados, igual que el ya clásico "no es un acuerdo, es una traición", en referencia al pacto firmado por CCOO y UGT

Laura es una de los miles de docentes -80.000 según la organización y 26.000 según la Guardia Urbana- que han bajado por la Via Laietana al grito de "No es docencia, es supervivencia" y "Menos polícía, más educación". El malestar que arrastra el profesorado desde hace años -con aulas cada vez más complejas- se ha visto agudizado en las últimas semanas por varias cuestiones. La primera, la no reacción del Govern -que no ha convocado a los sindicatos hasta el jueves y sigue enrocado en el polémico acuerdo con CCOO y UGT. La segunda, el doble episodio con un protagonista inesperado: el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Si el plan piloto para introducir mossos de paisano en los institutos para reducir la conflictividad causó rechazo, la infiltración de dos agentes reconocida por el propio Govern en una asamblea de profesores en Barcelona ha causado perplejidad.

"Parlon dimisión"

Es por eso que uno de los lemas más repetidos en la radiante mañana de este martes ha sido, además del ya citado "menos policía y más educación", "somos docentes, no delincuentes" y "Parlon dimisión".

Entre los miles de manifestantes, familias enteras. "Esto no es solo por defender una subida de sueldo, que también, y no nos da vergüenza decirlo, ya que es una demanda legítima, sino por una escuela mejor para todos", defiende Anna, profesora de Matemáticas en un instituto en el Penedès, quien ha acudido a la protesta en Barcelona junto a sus dos hijos.

Protesta este martes en Barcelona. / Jordi Cotrina

Como Laura, Anna también ha hecho todas las huelgas del curso y tiene claro que secundará las que vendrán (en el Penedès, igual que en el Baix Llobregat, también mañana).

Si no hay mejoras laborales los docentes no corregirán las PAU, no irán a salidas ni a colonias y no harán formaciones que no sirven para nada Ramiro Gil — Portavoz sindicato Aspepc

La cuestión salarial ha sido una de las protagonistas de la jornada de huelga, que empezaba a las seite de la mañana con cortes en numerosas carreteras del país, del Nus de la Trinitat a la C-32 en Mataró o la AP7 en Bellaeterra. Mientras Iolanda Segura, portavoz de Ustec -sindicato mayoritario- reclama una subida salarial de "entre 400 y 500 euros al mes", la consellera Esther Niubó tilda esta demanda de "maximalista" y Paneque pide "ser realistas".

En este sentido, los sindicatos convocantes de la huelga, a cuyos ojos la consellera les convoca "demasiado tarde", le exigen que se presente en la mesa con una nueva propuesta salarial sobre la que empezar a trabajar para no hacerles perder el tiempo.

Una de las manifestaciones de la protesta de este martes. / Jordi Cotrina

Más allá del sueldo, la lista de asuntos que el profesorado en huelga ha reivindicado este martes en las calles es interminable a juzgar por los mensajes en las pancartas caseras que muestran los manifestantes. Hay docentes que insisten en la necesidad de reformular el currículum y de deshacer la fusión de las ciencias en bachillerato, otros recuerdan las asfixiantes temperaturas a las que llegan las aulas sin climatizar y otros rechazan la burocracia infernal. "Illa, volem més plantilla" ha sido también muy coreado, igual que el ya clásico "no es un acuerdo, es una traición", en referencia al pacto firmado por CCOO y UGT.

La protesta, que ha contado con el apoyo del Sindicat d'Estudiants y el personal del 0-3 años, ha finalizado pasada la una de la tarde en Sant Jaume, donde los representantes sindicales han culminado con un mensaje claro Niubó: "Negociación o dimisión".

"No somos una agencia de viajes"

Ramiro Gil, de Aspepc ha dicho en su parlamento final frente al Palau de la Generalitat que si no hay mejoras educativas los docentes no corregirán las PAU, no irán a salidas ni a colonias y que no harán formaciones que asegura que no sirven para nada: "No somos una agencia de viajes gratis", ha dicho frente una plaza de Sant Jaume hasta la bandera que ha arrancado a aplaudir.

La portavoz de la CGT, ha calificado de abusivos los servicios mínimos para la huelga de este martes y ha lanzado también mensaje a la consellera: "Niubó, pasa de Dalmau y ponte a hacer propuestas concretas y a avanzar". "Si no lo hacen, no habrá casales, ni colonias ni graduaciones. No habrá paz", ha zanjado exigido a Niubó que el jueves vaya a la mesa "con los deberes hechos".