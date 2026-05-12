Rodalies altera el servicio de la R4 y la RL4 ante las lluvias de este martes

Rodalies está readaptando su servicio este martes ante la previsión de lluvias torrenciales que podrían darse en gran parte de Catalunya y que afectarán especialmente, según prevé Protecció Civil, las comarcas del Bages, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Precisamente, las afectaciones en la red ferroviaria catalana se concentran en esta zona. La R4, por ejemplo, circula con normalidad entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa - Estació del Nord, pero ha vuelto a disponer un tren lanzadera para llegar desde Terrassa hasta Manresa. Además, todo el tramo entre Calaf y Montcada Bifurcació, por el que circulan tanto la R4 como la RL4, circulará a velocidad reducida para cumplir con lo estipulado en el pla INUNCAT que Protecció Civil mantiene activado desde este lunes por la noche.

Precisamente, la RL4, que salva la distancia entre Lleida y Terrassa vía Manresa, ya ha tenido que ser cortada esta tarde cuando uno de sus trenes ha sufrido una incidencia entre las estaciones de Rajadell y Aguilar de Segarra. El tren ha vuelto hasta la estación de Rajadell, donde han podido bajar los 25 pasajeros, que han podido seguir en autobús su recorrido hasta Lleida. Renfe también ha habilitado un servicio alternativo de autocar entre las estaciones de Calaf y Manresa.

RL4, una línea sensible

La RL4 es una de las líneas más susceptibles a las inclemencias climáticas, ya que gran parte de su trazado transcurre por vía única y en trinchera. Así, avanza entre dos taludes que, en muchas ocasiones, han obligado a cortar la línea ante desprendimientos o caída de árboles. De hecho, los datos de Adif indican que en el tramo entre Tàrrega y Manresa se concentran al menos 14 limitaciones temporales de velocidad. A partir de este otoño, los trenes y estaciones de esta línea, y también la RL3, pasarán a ser gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La infraestructura, sin embargo, seguirá en manos de Adif.

También este martes ha tenido que ser suspendida momentáneamente la circulación entre Pineda de Mar y Blanes, a causa de una incidencia en la infraestructura en Malgrat de Mar que ha podido ser solucionada por los técnicos de Adif.