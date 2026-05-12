Polémica por el transporte al Monegros Desert Festival: anuncios de taxis privados por 200 euros

Todavía faltan dos meses para que la música electrónica retumbe en el desierto, pero los asistentes al Monegros Desert Festival ya están ultimando todos los detalles para poder disfrutar de la cita que se celebrará el 25 y 26 de julio en el término municipal de Candasnos en la provincia de Huesca. Un evento que se desarrolla en el medio de la nada y lo más complicado sin duda es el transporte hasta el recinto.

Muchos festivaleros acuden con su vehículo propio, otros tantos lo hacen en autobús y unos pocos acudirán en taxi, una alternativa que ha ganado bastantes aficionados en los últimos años. Algunos taxistas se están intentando anticipar al comienzo del Monegros Desert Festival y ya ofrecen sus servicios en redes sociales para convencer a los asistentes de que su propuesta aporta comodidad y seguridad. Sin embargo, los anuncios en TikTok han despertado el típico debate por sus altos precios.

Tres jóvenes en el Monegros Desert Festival / RUBEN RUIZ R< / EPA

Los anuncios, difundidos a través de publicaciones hechas con Inteligencia Artificial en redes sociales, venden la experiencia como una opción cómoda. “Viaje cómodo y sin estrés”, “sin colas, sin atascos y sin problemas de aparcamiento” o “tú solo disfruta, nosotros te llevamos” son algunos de los mensajes con los que intentan captar clientes.

Lo que más ha llamado la atención en las ofertas de transporte privado desde Zaragoza son los precios. Y es que algún taxista ofrece el servicio completo, es decir ida y vuelta, por 200 euros. Lo que es verdad es que el coste se reduce si se comparte entre varias personas porque el precio equivale al viaje hasta el Monegros Desert Festival de todo el vehículo sin contar el número de pasajeros.

Uno de los anuncios de taxi desde Zaragoza para Monegros / SERVICIO ESPECIAL

También han aparecido propuestas de transporte compartido con precios más bajos, alrededor de 70 euros ida y vuelta. Aun así, estas alternativas suelen estar sujetas a disponibilidad limitada y horarios cerrados, algo que puede no encajar con todos los asistentes.

Largas filas y buses oficiales

La propia organización del Monegros Desert Festival recomienda compartir el vehículo con el mayor número de personas posibles para reducir el impacto mediambiental y reducir costes. Además, en el desierto solamente hay una carretera para acceder al festival por lo que durante las horas puntas habrá largas colas si quieres acceder con tu propio coche.

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Parking del Monegros Desert Festival / RUBEN RUIZ R< / EPA

La opción más recomendada por los organizadores son los buses oficiales desde las principales ciudades de España que cuentan con diferentes horarios. Habrá autocares desde Barcelona, Madrid, Lérida, Zaragoza, Valencia, Bilbao y también hay otras compañías autorizadas que organizan sus propias rutas para acudir al Monegros Desert Festival. Incluso hay un bus programado desde el Aeropuerto del Prat de Barcelona para desplazarte hasta la provincia de Huesca a disfrutar de la cita, una opción muy interesante para todos los extranjeros que vengan a España en avión desde cualquier parte de Europa o el mundo.