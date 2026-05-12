Pedro Laín Entralgo, filósofo, ya defendía: "La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más"

Aunque la formación de Pedro Laín Entralgo se basó principalmente en la medicina y la psiquiatría, su legado intelectual, influenciado por José Ortega y Gasset y Xavier Zurbiri, marcaría la España de la posguerra. Nacido en Teruel en el año 1908, Laín Entralgo se establecería en Madrid tras la Guerra civil en el año 1940, llegando a consolidarse como uno de los intelectuales liberales más relevantes de la época.

Tanto es así, que este pensador llegaría a ocupar el puesto de catedrático de Historia de la Medicina y Rector de la Universidad de Madrid hasta 1978, una época durante la que pronunciaría una de sus frases más célebres: "La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más".

El pensador destacaría por su pensamiento basado en la antropología médica / Real Academia Nacional de Medicina

Un acto de libertad y superación personal

En su famosa frase, Pedro Laín Entralgo ya adelantaba algunos de los valores más apreciados de la lectura, que, a día de hoy, comparten miles de lectores en el mundo: la compañía, la libertad y la transformación.

Desde su capacidad para eliminar la soledad y brindar consuelo, hasta la posibilidad de explorar nuevas perspectivas, Laín Entralgo ya defendía la capacidad de la lectura para transformarnos, dotándonos de libertad de pensamiento y haciéndonos crecer.

Permitiendo al lector desobedecer al tiempo y habitar múltiples realidades paralelas, Laín Entralgo defendía una idea muy clara: la lectura trasforma. Entendiéndola como una vía hacia el conocimiento y la capacidad de pensar con uno mismo, Laín Entralgo creía que la lectura debía considerarse el mayor acto de libertad y superación personal.

Un pensador de la 'Escuela de Madrid'

Laín Entralgo se enmarcaría en el grupo de pensadores, discípulos de Ortega y Gasset, denominado como 'Escuela de Madrid', vinculándose a la tradición académica y filosófica de la capital. Junto a filósofos como Julián Marías, Xavier Zurbiri, María Zambrano, José Gaos o José Luis Aranguren, entre otros, Laín destacaría por su campo de pensamiento basado en la antropología médica.

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Siguiendo su propia filosofía, este pensador sería un autor sumamente prolífico, llegando a publicar más de 30 libros, además de estudios, artículos, y otras publicaciones menores superando las 300 referencias según registros de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.