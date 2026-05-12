Uno de los 14 españoles del crucero del hantavirus da positivo al empezar la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla

Uno de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para iniciar la cuarentena por supuesto contagio de hantavirus ha dado positivo en su primera PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario, como estaba previsto en el protocolo, aunque se encuentra bien y sin síntomas. Una segunda PCR ha de confirmar el diagnóstico en las próximas horas.

El resto de los españoles confinados permanecen sometidos a un aislamiento que podrá extenderse hasta 42 días y llegar así hasta el 17 de junio, aunque el tiempo debe ser ahora reevaluado tras este nuevo positivo y el de una pasajera francesa- que permanece en la uci en París tras ser repatriada este domingo. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) analizará la situación.

Inicialmente, y tras las reuniones con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ECDC y el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias de España (CCAES), ha establecido que la cuarentena empiece a contar a partir del 6 de mayo y que se prolongue hasta 42 días, según ha señalado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en TVE. Sin embargo, el positivo confirmado en una pasajera francesa podría hacer que el día considerado como último contacto sea el del domingo, cuando empezó el desembarco del MV Hondius. Esta mujer comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de repatriación a París y no mientras se encontraba en el buque. En las últimas horas su estado ha empeorado y está en la uci.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha admitido este lunes que se está manteniendo una "monitorización estrecha" de todos los pasajeros del crucero MV Hondius y no ha descartado que puedan aparecer nuevos positivos. "A lo largo de esos días pueden aparecer síntomas. De hecho, por eso estamos teniendo una monitorización estrecha de todos y cada uno de los pasajeros. En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCR positivas", ha afirmado. Por ahora, el resto de los españoles ingresados en el Gómez Ulla "se encuentran bien".

"Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad o de la propia infección. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas, que han estado en contacto con muchas personas", ha dicho la ministra. "Algunas han fallecido y algunas han dado positivo y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días, como se prevé la epidemiología y como se prevé científicamente, para ir monitorizando e ir haciendo un seguimiento de todas y cada una de ellas", ha insistido.

Tranquilos y sin síntomas

Las muestras de las 14 personas españolas consideradas contactos ya han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología. "Este tipo de pruebas requiere un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente. En cualquier caso, a día de hoy ningún pasajero español presenta síntomas", apunta Sanidad. Los resultados se esperaban a lo largo de este lunes.

Por ahora, los 14 han pasado su primera noche aislados en habitaciones individuales, tranquilos y sin síntomas; durante el tiempo que se prolongue la cuarentena, en el que no podrán recibir visitas, se llevará a cabo una vigilancia activa, que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible con la infección.

El protocolo define como caso probable a cualquier contacto que desarrolle síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos. En el caso de que alguno desarrollara dichos síntomas, sería trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se les practicará una PCR en sangre y en suero, y si resulta negativa pero continúa con síntomas, se le repetirá una prueba 24 horas después.

Si siguen persistiendo los síntomas y no hay otro diagnóstico que sea compatible o que sea razonablemente certero, se repetirá cada 48 horas. De confirmarse el positivo mediante prueba de laboratorio de la muestra, que analizará el Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la unidad aislamiento del centro hasta su recuperación clínica.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha detallado que la primera semana va a ser "más estricta". Durante esta semana se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de eso irán tomando decisiones.