De Palol de Revardit a Tenerife: el equipo gerundense que quiere blindar hospitales ante virus contagiosos

Entre el operativo sanitario, los efectivos militares y los periodistas que seguían la alerta por hantavirus en Tenerife este domingo, uno de los presentes llamó especialmente la atención: iba cubierto de pies a cabeza con un equipo de protección respiratoria que, visto de lejos, hacía pensar en un astronauta. Era la manera más visual que la empresa gerundense Medtech Catalonia tenía para enseñar el Clyype, un dispositivo nacido en Palol de Revardit que quiere hacerse un lugar en los protocolos de futuras crisis sanitarias. Y realmente la estrategia fue eficaz porque generó mucha expectación entre los medios de comunicación de toda España e internacionales que seguían la llegada del crucero MV Hondius.

Jordi Bellvehí, presidente ejecutivo de Medtech Catalonia, había viajado a las Canarias con Oriol Llorens, comercial de la compañía que era quien llevaba el dispositivo, después de ponerse en contacto con responsables sanitarios a raíz de la alerta. "Fuimos un poco oportunistas", admite Bellvehí, pero defiende que la situación también servía para enseñar sobre el terreno una tecnología pensada precisamente para escenarios de este tipo.

La compañía se había puesto en contacto con el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, y también con el Gómez Ulla y el 12 de Octubre, en Madrid. El objetivo era presentarles el equipo y explorar si podía tener encaje en el operativo, aunque finalmente no llegaron a tiempo. "Les interesó mucho, pero nos dijeron que no había margen para incorporar un protocolo nuevo en tan pocos días", explica Bellvehí. Ahora, asegura, el dispositivo entrará en procesos de homologación para poder utilizarse en futuras emergencias o en situaciones de cuarentena.

La principal diferencia del Clyype, según la empresa, es que no solo protege a la persona que lo lleva, sino también a quienes la rodean. El equipo incorpora filtros de exhalación, de manera que el aire que sale del dispositivo también queda filtrado. "Uno de los problemas más graves en una pandemia es que los infectados contagian a los demás. No se trata solo de proteger al contagiado, sino también a los que están cerca", subraya Bellvehí.

Funcionamiento del dispositivo

El sistema funciona con un casco con motor silencioso, sin tubos, y una capucha transparente que se cierra en el cuello. El aire entra filtrado y la presión positiva hace que la capucha quede inflada, de manera que el aire tiende a salir y no a entrar. El dispositivo también incorpora sensores electrónicos y alarmas para controlar que el caudal de aire y la presión interior sean correctos. Según la compañía, filtra el 99,8% de los aerosoles de entrada y de salida y supera hasta diez veces las prestaciones de una mascarilla FFP3.

Otro de los puntos que defiende la empresa es que el profesional puede trabajar sin mascarilla convencional. La pantalla transparente no se empaña y deja ver la cara y los labios, un elemento que Bellvehí considera importante en entornos sanitarios. "Por primera vez, el paciente puede ver toda la cara del médico, las expresiones y la sonrisa", explica. El dispositivo es reutilizable, se puede lavar y desinfectar, y utiliza filtros de larga duración.

Medtech Catalonia empezó a comercializar el producto acabado hace unos meses, después de años de desarrollo. Bellvehí asegura que ya han vendido al Clínic de Barcelona, a Ceuta y a Zaragoza, y que también están en proceso con un centro de Rotterdam. El caso de Ceuta es uno de los que más destaca porque, según dice, "es uno de los centros con más experiencia en este tipo de situaciones y ya han repetido la adquisición del dispositivo".

Salto internacional

La mirada, sin embargo, va mucho más allá del mercado español. La empresa trabaja para certificarse con la agencia federal de Estados Unidos encargada de proteger la salud pública (FDA) y también en mercados como Arabia Saudí o Malasia. Además, tiene distribuidores o contactos abiertos en países como México, Alemania, Japón, el Reino Unido, la India o Estados Unidos.

El salto comercial llega después de una etapa intensa de financiación. El pasado julio, Medtech Catalonia abrió una ronda de inversión de un millón de euros para avanzar en la venta de Clyype. Poco antes había cerrado una ronda de 1,7 millones, que se sumaba a aportaciones anteriores hasta llegar a los 3,7 millones captados.

El proyecto también recibió el verano pasado un préstamo de 300.000 euros de l’ICF Girona Fons d’Innovació, la primera operación de este programa impulsado por el Institut Català de Finances y el Ajuntament de Girona. Aquel apoyo debía servir para reforzar el desarrollo, la producción y la comercialización del dispositivo.

Clyype nació en 2020, en plena pandemia, a partir de una idea de Sílvia Sabrià, fundadora del proyecto junto con Júlia Ferrer y Sergi Alòs. Sabrià explicó que la idea le surgió cuando su marido tuvo que ser operado del corazón y una infección respiratoria podía poner su vida en riesgo. De ahí nació la voluntad de buscar una protección "más allá de las mascarillas".

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La empresa ha dejado atrás el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona y se ha trasladado al Girona Hub. La fabricación se hace con Inbrooll, ubicada en Palol de Revardit, que también es socia del proyecto.