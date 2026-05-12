Òscar Ordeig: "En las zonas donde hay presencia de oso o de lobo tenemos que ver cómo podemos minimizar los ataques y las consecuencias de sus daños"

La gestión de los ataques de el oso y el lobo a rebaños de Catalunya que quiere hacer la Generalitat debe incluir un pago más ágil de los daños a los ganaderos y dar herramientas a los ganaderos para la protección ante posibles visitas de animales depredadores. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado a este diario que "hicimos un decreto para mejorar las compensaciones y para responder de forma más rápida cuando hubiera ataques de oso y de lobo". "En estos momentos estamos en este proceso de transición para que se aplique este sistema más ágil, más rápido en los casos de ataque del lobo", asegura.

Las últimas noticias de ataques de lobos en nuestro territorio son del verano pasado en la Molsosa y en Vallmanya de Pinós, en el sur del Solsonès. En el segundo caso, el ataque está confirmado y la Generalitat ha indemnizado al ganadero, y el primero todavía está en estudio. La conselleria trabaja en esta línea de las compensaciones más ágiles, pero no solo. Los pagos por la pérdida de cabezas de ganado deben ir acompañados de "trabajos de prevención". Ordeig los describe como "la instalación de cercados que hacemos también a través de Forestal Catalana". "En las zonas donde hay presencia de oso o de lobo tenemos que ver cómo podemos minimizar los ataques y las consecuencias de sus daños", especifica el conseller.

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Preocupado por la pérdida progresiva de rebaños y de unidades de los rebaños —hay una tendencia a que sean cada día más pequeños—, Ordeig asegura que "hace falta una gestión y un acompañamiento adecuados para no reducir más la cabaña de ovejas y cabras en nuestro territorio". Y da por hecho que la presencia del oso y el lobo es innegociable.