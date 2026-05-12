Muere Josep Company, el fundador de Finques Company que vio nacer el turismo moderno en la Costa Brava

Josep Company Molar, fundador de Finques Company y una figura clave en la transformación turística e inmobiliaria de Llançà y del norte del cap de Creus y la Costa Brava, ha muerto este martes, 12 de mayo. Con su desaparición, el Alt Empordà pierde a un empresario hecho a pie de calle, un hombre que empezó casi por casualidad haciendo de intermediario entre pescadores y primeros veraneantes y que acabó levantando una de las marcas inmobiliarias de referencia en las comarcas gerundenses.

Company, originario de Celrà, donde nació en 1934, llegó a Llançà en el año 1963, cuando trabajaba en Campsa y fue destinado al surtidor de gasóleo del puerto, que daba servicio a las barcas de pesca. Aquel Llançà todavía quedaba lejos del boom turístico, pero los primeros visitantes franceses y belgas empezaban a descubrir un litoral que conservaba una fisonomía mucho más virgen que otros puntos de la Costa Brava. Fue en aquel contexto cuando Company empezó a poner en contacto a turistas que buscaban alojamiento con pescadores que alquilaban pisos y habitaciones. "No cobraba nada, pero hacía de intermediario", recordaba su hijo Joan Company en una entrevista sobre los orígenes de la empresa.

Crecimiento empresarial

De aquella labor informal nació una pequeña oficina turística en el puerto de Llançà, que Company compaginó inicialmente con el trabajo en la gasolinera. Lo que había empezado como un servicio de confianza y proximidad creció al mismo ritmo que lo hacía el turismo en el norte del cap de Creus. A mediados de los años sesenta entró en la compraventa de casas y terrenos, con una primera clientela formada sobre todo por belgas y franceses, y Finques Company se consolidó como un actor estrechamente vinculado a la popularización del norte del cap de Creus.

La trayectoria de Josep Company también explica una forma de entender el oficio inmobiliario basada en la confianza personal, el conocimiento del territorio y el trato directo con los clientes. Su papel fue más allá de la empresa: entre 1970 y 1985 fue juez de paz de Llançà, una responsabilidad que reflejaba el reconocimiento social que había conseguido en el municipio. En paralelo, Finques Company incorporó la gestión de comunidades de propietarios, una actividad que con los años se convertiría en decisiva para resistir las crisis del sector.

Con el paso de las décadas, la empresa familiar creció, se profesionalizó e incorporó a sus hijos Joan y Josep Company Agustí. La compañía abrió oficina en Figueres, impulsó fórmulas de colaboración como BiGrup y posteriormente Ceigrup, y apostó de forma temprana por herramientas tecnológicas aplicadas al sector inmobiliario que hoy parecen cotidianas, como mostrar fotografías de los inmuebles a través del ordenador cuando todavía había que distribuirlas en disquetes entre oficinas.

En el año 2000, Josep Company Molar dejó la dirección de la empresa en manos de sus dos hijos. Poco después, en 2004, recibió la medalla al mérito turístico de manos del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y en 2010 la Associació d’Apartaments Turístics de Girona le concedió el Sol de la Costa Brava en reconocimiento a su trayectoria profesional en el sector turístico e inmobiliario. La empresa vive ahora una nueva etapa con su integración en el grupo inmobiliario Housfy.

La muerte de Josep Company cierra la vida de un empresario que supo leer un momento fundacional: el paso de una costa de pescadores a una Costa Brava abierta al turismo internacional. Su biografía queda ligada a la historia reciente de Llançà, al desarrollo del norte del Alt Empordà y a una forma de hacer empresa arraigada en el territorio, en la palabra dada y en la confianza.

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La ceremonia de despedida tendrá lugar este miércoles 13 de mayo, en la capilla del Port de Llançà, a las 13 horas.