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Fuerte tormenta este martes

Montserrat, el punto más castigado por el episodio de lluvias en la Catalunya central: más de 52 l/m² en pocas horas

Ambiente de lluvia en la ciudad.

Ambiente de lluvia en la ciudad. / Zowy Voeten / EPC

Pau Brunet / Alba Díaz

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Catalunya ha registrado este martes un violento temporal acompañado de tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado, como es el caso de Montserrat (52.4 l/m²). Los aguaceros han empezado a caer al poco de las 3 de la tarde, y en estas primeras horas de temporal, el Bages ha sido la comarca desde donde se han hecho más llamadas al 112: nueve en total, seis de las cuales desde Monistrol de Montserrat. Hasta media tarde, la montaña bagenca es el punto del territorio donde más ha llovido.

En consecuencia, la B-112 se ha cortado entre el funicular y Collbató por desprendimientos y los Bomberos de la Generalitat han destinado dotaciones preventivas para asistir a posibles excursionistas con problemas en el macizo. También hay constancia de granizo en puntos del Baix Llobregat norte, como Esparreguera.

Protección Civil había pedido alejarse de zonas inundables y circular con precaución por la alerta de lluvias torrenciales de esta tarde en buena parte de Cataluña. En cuanto a la movilidad, durante la tarde de hoy, y a causa de la alerta por condiciones atmosféricas adversas, Renfe ha establecido un servicio de bus lanzadora entre Terrassa Estació del Nord y Manresa. Alrededor de las siete de la tarde se ha retomado el servicio ferroviario habitual con circulación de dos trenes por hora y sentido.

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Cerca de un centenar de incidentes

La mayoría de servicios que han efectuado los Bomberos han sido por pequeñas inundaciones y ramas caídas. Se han hecho 20 en la región metropolitana norte, 15 en la sur, 9 en la centro, 9 a la de Girona, 2 a la de Tarragona y 1 a la de Lleida. Además, el teléfono de emergencias 112 informa de cerca de un centenar de incidentes por las lluvias de esta tarde sobre todo en el litoral y prelitoral. Hasta las siete de la tarde se habían recibido 215 llamadas por 93 incidentes, especialmente en el Vallès Oriental. En concreto, desde el Vallès Oriental se han hecho 73 llamadas, 48 desde el Barcelonès, 27 desde el Maresme, 25 desde el Vallès Occidental, 13 desde el Baix Llobregat, 11 desde el Bages y también 11 desde la Garrotxa.

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