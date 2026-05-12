Inteligencia Artificial: una oportunidad para combinar tradición e innovación en el sector vitivinícola

Este lunes, el auditorio del Celler Peralada celebró la jornada IA aplicada al sector vitivinícola empordanès, en la que tres expertos, Karina Gibert, Xavier Martínez y Eloi Montcada, hablaron sobre cómo la inteligencia artificial se podía aplicar a todos los sectores, incluso al primario, como el vitivinícola.

El acto empezó con la bienvenida de Marc Verdaguer, director de l’EMPORDÀ, y del vicepresidente del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, que destacó que "Peralada conjuga la tradición y la modernidad". Masquef también apuntó que "la IA no es una utopía, sino una herramienta que ha venido para quedarse y es una palanca de competitividad esencial". La jornada fue organizada por EMPORDÀ y Prensa Ibérica, con Celler Peralada como espacio anfitrión de un encuentro que también contó con el apoyo de CaixaBank, la DO Empordà y Hostaleria Alt Empordà-La Cuina del Vent.

IA, una herramienta transversal

La IA es una herramienta transversal que puede ser útil en todos los eslabones de la cadena, desde la cosecha de la uva hasta la venta del vino, porque ayuda a comprender cuándo y cómo pasaban las cosas. "Por eso, la IA nos ayuda a planificar, gestionar y predecir, nos permite anticiparnos y nos ayuda a tomar decisiones", explicó Karina Gibert, catedrática de la UPC-BarcelonaTech, cofundadora del centro de investigación Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC y decana del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

En este sentido, Eloi Montcada, clúster manager de INNOVI, expuso un caso práctico sobre cómo la IA ha ayudado en el ámbito de la sanidad vegetal. Se han desarrollado unos modelos predictivos que ayudan a saber cuándo habrá la primera infección de mildiu, un hongo que afecta al cultivo durante la floración. "Si se sabe cuándo surgirá la plaga, se evita hacer el tratamiento en momentos innecesarios y se evita también el coste económico que supone", explicó.

Gibert también destacó el uso de drones en los campos: "Pueden ayudar a inspeccionar cultivos muy grandes y, con una inspección ocular, se puede ver la maduración o si hay algún tipo de infección, también en qué momento cosechar o incluso cosechar con drones".

IA en la restauración

Por su parte, Xavier Martínez, responsable de Transformación Digital en el Grup Peralada Chivite, habló en concreto sobre la inteligencia artificial aplicada a la restauración y sobre cómo estas herramientas podían optimizar la gestión y potenciar el negocio del vino. "La innovación está arraigada en el ADN del Grup", afirmó.

En referencia a la distribución, explicó que utilizaban la IA para agilizar los procesos, facilitar la elección de vinos y la venta a los restauradores, y dar un valor añadido al cliente final. Desde el Grup Peralada Chivite han desarrollado diversas herramientas como ISUMI, una plataforma innovadora diseñada para optimizar la gestión del negocio del vino en restaurantes.

Martínez destacó que el vino supone hasta un 25% del beneficio, "por eso es importante tener una carta actualizada y adecuada a las necesidades de cada restaurante". Con esta aplicación, que incluye las referencias de 40.000 vinos, se podían añadir vinos nuevos a la carta y poner el precio por copa. Además, toda la información detallada de cada vino se añade automáticamente y se puede traducir rápidamente a 11 idiomas a través de ISUMI.

Para los clientes, esta herramienta tenía un sumiller digital: el cliente puede marcar sus preferencias y la aplicación le recomienda qué vino se adapta mejor a sus gustos. Además, explica por qué recomienda cada vino. "La IA ayuda a impulsar ventas, hace el vino más accesible y potencia el sector", remarcó Martínez.

En cuanto al apartado B2B, también utilizan la IA para agilizar el proceso de los pedidos. Muchos restauradores se sentían cómodos haciendo el encargo por WhatsApp y desarrollaron un chatbot asistente en el que el restaurador puede escribir lo que necesita. El chatbot interactúa con él y pasa el pedido al sistema. "De esta manera, los comerciales pueden estar más enfocados en vender vino y en atender a los clientes, y eso se traduce en un mejor servicio", expuso.

IA aplicada a la bodega

Eloi Montcada puso de manifiesto que en la viña "se puede mantener la tradición e implementar la innovación". Desde INNOVI trabajan de manera colaborativa y "hacemos que pasen cosas en todos los eslabones de la cadena de valor", destacó. También puso varios ejemplos, como el robot Rovinya, eléctrico y autónomo, creado por viticultores, que hacía diversas tareas durante la vendimia o bien aplicando preparados biodinámicos.

Desde INNOVI tienen el proyecto ROCOLA, Robòtica Col·laborativa per al sector Alimentació, para mejorar su competitividad. Dentro de esta iniciativa se desarrolló una cámara para encontrar cuerpos extraños dentro de las botellas, como fragmentos de vidrio.

Montcada explicó que uno de los principales retos en los que trabajaba INNOVI es la creación de una IA propia, la VitiGPT. Su objetivo es que esta herramienta tenga toda la información y los datos de la investigación que se hace en el clúster. El usuario podrá hacer una pregunta concreta a este chat, que dará una respuesta basada en toda la información que INNOVI ha proporcionado. "Queremos que todos los datos que hemos recogido sean accesibles y que la IA ayude a tomar decisiones" basadas en información cierta y verificada.

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La jornada terminó con una experiencia de realidad virtual inmersiva en la viña a cargo de Produktia. Los asistentes pudieron sumergirse en la elaboración del vino, desde recoger la uva en la viña hasta embotellarlo.