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Educación en Catalunya

Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo

Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Corte de la Gran Via, este miércoles

Corte de la Gran Via, este miércoles / Jordi Otix

Helena López

Helena López

Barcelona
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Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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