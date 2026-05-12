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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Los docentes cortan también la C-31 en L'Hospitalet
Los docentes en huelga cortan también est martes a primera hora la C-31 en L'Hospitalet.
AP7 cortada en los dos sentidos de la marcha a la salida de Bellaterra
Las protestas durante la primera jornada de huelga general educativa del trimestre cortan también la AP7 en los dos sentidos de la marcha a la salida de Bellaterra.
Ustec lamenta "profundamente" que el Departament no haya abierto una negociación real antes de la huelga
Ustec lamenta "profundamente" que el Departament no haya abierto una negociación real antes de la huelga general convocada para este martes y considera una grave irresponsabilidad del Govern de la Generalitat "ignorar el creciente malestar de los profesionales de la educación pública".
El sindicato denuncia que miles de trabajadoras y trabajadores "se han visto obligados a ir a la huelga" para defender unas condiciones laborales dignas y una educación pública de calidad para todo el alumnado.
Ustec advierte en el mismo comunicado que a lo largo de la mañana se llevarán a cabo diversas acciones en todo el país para visibilizar el conflicto y reclamar que el Govern escuche a la comunidad educativa y apela a la comprensión y al apoyo de la ciudadanía ante unas movilizaciones que tienen como objetivo "defender el futuro de la educación pública catalana".
Los docentes en huelga cortan dos tramos de la Ronda de Dalt en Santa Coloma y Barcelona
La primera jornada de huelga de docentes en Catalunya ha cortado dos tramos de la Ronda de Dalt en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Barcelona este martes sobre las 6.39 horas.
En concreto, han cortado los accesos a la ronda de Dalt de Barcelona desde el Nus de la Trinitat y en Mundet (Barcelona) y también la Gran Via de Barcelona a la altura de La Campana.
En el tramo de la Ronda de Dalt en Barcelona hay 7 kilómetros de retenciones.
Los docentes cortan también la C-32 en Mataró
Este martes de huelga docente amanece con numerosos cortes de carreteras. A esta hora los docentes cortan también la C-32 en Mataró.
Los profesores cortan la Ronda de Dalt, la Gran Via y el Nus de la Trinitat
Arranca la huelga educativa en Catalunya con el corte de las primeras carreteras.
Los docentes cortan a esta hora la Ronda de Dalt en Mundet en los dos sentidos de la marcha, B-20 en Santa Coloma, también en los dos sentidos de la marcha, la Gran Via a la altura de La Campana y el Nus de Trinitat.
Catalunya afronta a partir de hoy un mes de nuevas huelgas educativas agravado por la polémica policial
La educación catalana vuelve a la carga con un nuevo ciclo de huelgas con 16 protestas en las próximas cuatro semanas para reclamar mejores condiciones de trabajo en la escuela catalana, una crisis agravada por el plan para desplegar mossos en centros educativos y la reciente infiltración policial en una asamblea docente.
El nuevo calendario de huelgas, convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y La Intesindical y que da continuidad a las que tuvieron lugar del 11 de febrero y el 20 de marzo, se estrenó la semana pasada con acciones en distintos centros del territorio y una manifestación de alcance estatal de los educadores del 0-3.
Marchas por el centro de Barcelona
Los sindicatos convocantes han organizado tres columnas que, llegadas de diferentes puntos de Catalunya, avanzarán hacia las 10.30 de la mañana hacia el centro de Barcelona. La 'columna Llobregat' irá desde plaza España, pasando por Gran Via, Passeig de Gràcia y Fontanella, hasta plaza Urquinaona. La 'columna Sur' irá desde plaza España, por Paral·lel, Colom y Avinyó y acabará en la plaza de Sant Jaume. Y la 'columna Besòs' saldrá de Estació del Clot y avanzará por Meridiana, Aragó, Pau Claris y Urquinaona. Todas confluirán en Urquinaona a las 12.00 y avanzarán hacia la plaza Sant Jaume, donde tendrá lugar una gran manifestación hacia las 13.15.
Afectaciones en las carreteras
Como ya ha ocurrido en convocatorias anteriores, los docentes en huelga cortarán a primera hora, hacia las 07.00 de la mañana, diversas carreteras del país que no han detallado para asegurar el 'efecto sorpresa'. Una de las vías clásicas a cortar es la Ronda Litoral.
¿Qué podría ofrecer el Govern?
Los sindicatos ya han dicho que no las desconvocaran solo por el hecho de que la consellera Esther Niubó reabra las negociaciones, su primera petición, sino que mantendrán el pulso hasta obtener un "buen acuerdo".
"Ningún acuerdo será suficiente si no mejora salarios y ratios, dota de recursos al alumnado y a la educación inclusiva, reduce la burocracia y garantiza la estabilidad de las plantillas con medidas concretas y verificables", defienden.
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