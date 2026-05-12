Conflicto en la escuela catalana
Huelga de profesores en Catalunya: ¿Dónde es hoy martes y dónde toca mañana miércoles?
El nuevo ciclo de protestas de los docentes catalanes incluye tres paros generales en toda Catalunya y dos jornadas de huelga más por territorio, además de dos manifestaciones en Barcelona
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Los colegios e institutos de Catalunya viven un nuevo ciclo de huelgas de maestros y profesores en reivindicación de mejores sueldos, más recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.
Las movilizaciones están convocadas por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estas centrales consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un incremento salarial de 3.000 euros al año y el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, entre otras medidas.
Cinco días de huelga en cada colegio e instituto
Este ciclo de protestas incluye un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres son de carácter general (martes 12 de mayo, miércoles 27 de mayo y viernes 5 de junio) y hay dos jornadas más por territorio. Por tanto, en cada colegio o instituto hay cinco días de huelga en menos de un mes.
A esto se añaden dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.
Este es el calendario de huelgas al detalle:
- Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.
- Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.
- Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.
- Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.
- Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.
- Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.
- Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.
- Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.
- Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.
- Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.
- Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.
- Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.
- Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.
- Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.
- Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.
- Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.
- Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.
Servicios mínimos
Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.
En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% del personal. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
Boicot a las salidas y colonias el próximo curso
Además de este ciclo de huelgas, los docentes catalanes están impulsando otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso.
Más de 1.000 colegios e institutos ya se han sumado a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según ha informado Helena López en EL PERIÓDICO. Los claustros de estos centros se han manifestado a favor de dejar de realizar salidas escolares y/o colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" .
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