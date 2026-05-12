La familia de Helena Jubany pide 26 años de prisión para Santiago Laiglesia pero no acusa a Xavi Jiménez

La familia de Helena Jubany pide 26 años de prisión para Santiago Laiglesia por el asesinato de la bibliotecaria de Sentmenat. Pero no acusa al otro investigado en esta causa, Xavi Jiménez. La fiscalía, por su parte, solicita los mismos años de cárcel para Laiglesia y tampoco acusa a Jiménez. Las dos acusaciones consideran que el principal sospechoso debe ser procesado por los delitos de asesinato, 20 años, y de detención ilegal, 6 años, dado que la víctima permaneció secuestrada e inconsciente durante 40 horas antes de ser arrojada al vacío desde un edificio de Sabadell la madrugada del 2 de diciembre de 2001. La decisión por parte de sendas acusaciones de no acusar a Jiménez significa que este segundo sospechoso ya no será juzgado por la muerte de Jubany.

Con la presentación de estos escritos en el juzgado de Sabadell finaliza una instrucción que se ha alargado, con intermitencias, más 24 años y medio. A pesar de que los investigadores creen que más de una persona participó en el crimen, solo Laiglesia se someterá al veredicto de un jurado en la Audiencia de Barcelona en un juicio que, presumiblemente, se celebrará ya el próximo año 2027.

Para que el juicio contra Laiglesia esté cada vez más cerca ha sido decisivo que la Policía Nacional hallara restos de ADN de este sospechoso en el jersey que vestía Jubany cuando fue asesinada. Agentes de la Unidad Central de Análisis Científicos propusieron al juzgado de Sabadell cepillar de nuevo esta prenda en busca de restos orgánicos y utilizar las nuevas técnicas para compararlos con el ADN previamente extraído a Laiglesia. El proceso se alargó muchos meses pero se produjo un ‘match’ que dio un vuelco al caso.

Laiglesia fue interrogado a finales de 2025 sobre ese hallazgo de material orgánico pero se negó a declarar y la jueza de Sabadell decidió encerrarlo preventivamente en prisión, de la que salió al cabo de pocas semanas.

Cinco años de causa reabierta

La causa contra Helena Jubany se reabrió para investigar a Xavi Jiménez en diciembre de 2021, cuando faltaban horas para que este crimen prescribiera. La familia Jubany aportó pistas de que Jiménez podía ser el autor de los anónimos que recibió Helena meses antes de su asesinato.

El juzgado de Sabadell decidió investigar esa posibilidad y la Policía Nacional, tras valorar la caligrafía de Jiménez, concluyó que este hombre había participado en su redacción. Jiménez, además, cayó en contradicciones sobre dónde estuvo la noche en que desapareció la víctima. Y un testigo aportado por los Jubany incluso comprometió su última coartada. En 2022, Jiménez prestó declaración en el juzgado y el instructor de entonces concluyó tras escucharle que había “indicios suficientes” de que este hombre, que había estado enamorado de Jubany, había participado en el asesinato. Pero tras cinco años de instrucción las acusaciones creen que no han aparecido pruebas que permitan llevar a juicio a Jiménez por este crimen.

El hermano de la víctima, Joan Jubany, aclara que sí existen más certezas de su papel de encubridor en este asunto o de su participación en la escritura de los anónimos –que iban acompañados de bebidas que al menos en una ocasión intoxicaron gravemente a la víctima con benzodiacepinas– pero ambas sospechas constituyen delitos que ya han prescrito para la ley. Por eso motivo las dos acusaciones han resuelto centrarse en Laiglesia y olvidarse de Jiménez, que ha estado bajo la lupa judicial –y de la opinión pública– desde 2021. Jiménez queda excluido de este proceso judicial.

Laiglesia, único acusado

El programa que ‘Crims’ dedicó al caso de Helena Jubany en la primavera de 2020 dio un impulso a una causa que llevaba años cogiendo polvo en el juzgado de Sabadell. En este episodio, David Medialdea, agente de la Policía Nacional que investigó el asesinato hasta que fue archivado en 2005, reveló que el primer instructor de Sabadell hizo mal su trabajo en 2001 porque puso demasiado ahínco en perseguir a dos mujeres –Ana Echaguibel y Montse Careta– y se olvidó de quien para él fue siempre el principal responsable del crimen: Santiago Laiglesia.

Tras la emisión, el abogado Benet Salellas aceptó llevar la acusación particular de la familia Jubany y numerosos ciudadanos aportaron nuevas pistas, y dinero de su bolsillo, para intentar que el juzgado de Sabadell volviera a investigar estos hechos. Lo lograron. Y tras cinco años, la instrucción ha finalizado y, tal como había anunciado el policía Medialdea, las acusaciones señalan a Santiago Laiglesia.

Santiago Laiglesia, como todos los sospechosos, era miembro de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), club al que Jubany se inscribió un año antes de morir y donde conoció a las personas que tramaron su homicidio. Laiglesia también era novio de Montse Careta, una mujer que residía en un domicilio del edificio desde el que fue arrojada al vacío la víctima. La instrucción ha hallado indicios de que Laiglesia vivía regularmente en el piso de Careta, que se suicidó después de ser arrestada y encarcelada por este crimen y, en consecuencia, nunca resultó posible averiguar su responsabilidad.

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En el posible juicio que pueda celebrarse contra Laiglesia resultará determinante probar si estuvo en el piso de Careta durante los dos días previos al crimen. Se sospecha que en ese domicilio los asesinos escondieron a Jubany –sedada– hasta que fue arrojada al vacío la madruga del domingo. Por eso el hallazgo de ADN de Laiglesia en el jersey de Jubany resulta interesante para la investigación, porque señala que estuvo en contacto con la víctima mientras esta estuvo drogada e inconsciente durante las 40 horas que duró su retención ilegal en la casa de Careta