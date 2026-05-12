Brote de Hantavirus, en directo: casos positivos en España, cuarentena y desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros han sido evacuados a lo largo del domingo. La operación continuará este el lunes para devolver a todos los pasajeros a sus países de origen. Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Los países afectados con casos de hantavirus Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. Hasta el momento, siete pacientes de seis nacionalidades están bajo vigilancia médica como casos confirmados de esta rara enfermedad que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Hay un caso adicional reportado como probable. Adicionalmente, el brote ha causado ya tres muertos. En dos de ellos se confirmó el virus y el tercero era manejado como caso probable, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pedro Gullón, director general de Salud Pública: "esto, desde luego, no es el covid" El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, afirma de forma categórica que el brote de hantavirus localizado en el crucero HV Hondius, "desde luego, no es el covid", porque si fuera algo comparable, afirma, en el barco "en vez de ocho habría habido cien contagiados". En una entrevista con EFE, Gullón recalca que la principal diferencia entre ambas enfermedades radica en la propia transmisión, pues entre personas "es muy difícil" en el caso del hantavirus, con lo cual "hablamos de un brote contenido en el barco", lo que propicia que el seguimiento de casos sea "mucho más sencillo".

El pasajero que ha dado positivo no presenta síntomas pero ha sido trasladado a la UATAN El pasajero español del crucero MV Hondius que ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid, no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional. El paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro hospitalario. Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología.

Un pasajero española aislado en el Gómez Ulla da positivo Un pasajero español aislado en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la prueba PCR que se ha realizado a la llegada. En la actualidad no presenta síntomas y su estado general es bueno. En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos, pero de momento ha sido trasladado a la unidad de alto aislamiento. Entre los españoles repatriados se encuentran 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Cinco de ellos son procedentes de Cataluña, otros tres de Madrid, tres del Principado de Asturias y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana, respectivamente.

El puerto será desinfectado "en las próximas horas" García ha explicado que en breve se procederá a desinfectar la parte del puerto por donde han pasado los pasajeros afectados. La ministra ha justificado la urgencia del desembarco por "la salud mundial". Según Tedros, solo el caso del paciente francés ya justificaba tener que sacar a todos los demás pasajeros del barco. Y explicó que los españoles evacuados al Gómez Ulla siguen asintomáticos a la espera de los resultados de la PCR.

Tedros insiste en la necesidad de cuarentenas de 42 días, en hospitales o en casa Tedros, a preguntas de los periodistas, ha insistido en la necesidad de hacer cuarentenas de 42 días, "o en hospitales o en casa" pero que el hantavirus tiene un periodo de incubación largo y por tanto hay que tomar precauciones. El director de la OMS ha insistido en que ellos no pueden imponer nada pero que hay que escuchar a la ciencia.

Marlaska alaba la labor del Mecanismo Europeo de Protección Civil El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha elogiado el Mecanismo Europeo de Protección Civil y el multilateralismo. Y ha puesto el caso como ejemplo de compromiso y cooperación la tarea de Países Bajos, país de bandera del barco. "Misión cumplida", según Mónica Garcia.

Torres agradece a los canarios: "Frente a los bulos, medios oficiales y ciencia" El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha desvelado que se han llegado a hacer hasta ocho reuniones diarias para coordinar el operativo y ha agradecido a los canarios el compromiso, la comprensión y el ejemplo de solidaridad y amabilidad. "Frente a los bulos, medios oficiales y ciencia", ha dicho.

La OMS felicita a España por el operativo El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha felicitado a España por "su liderazgo" en la operativa del desembarco del Mv Hondius, también a todos los países que se han coordinado y a la UE. También ha agradecido al pueblo canario la "paciencia" por las molestias y al capitán del barco por su gestión ante los pasajeros. Y ha dado las gracias en castellano, y haciendo broma, que la palabra que más ha oído ha sido "vamos, vamos".