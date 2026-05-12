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Brote de Hantavirus, en directo: casos positivos en España, cuarentena y desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius

Veintiún días en un barco infectado: así ha sido la travesía del crucero afectado por el brote de hantavirus que llegará a Tenerife este domingo

Así fue el trayecto de 5 meses por la Patagonia del matrimonio paciente cero del hantavirus: saltos entre países y visita a un vertedero de Ushuaia

¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros han sido evacuados a lo largo del domingo. La operación continuará este el lunes para devolver a todos los pasajeros a sus países de origen. Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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