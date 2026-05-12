Brote de Hantavirus, en directo: última hora de los casos positivos en España, cuarentena y desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fuerone vacuados a lo largo del día. La operación ha proseguido este lunes para devolver a todos los pasajeros a sus países de origen. Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en su primera PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. Una segunda PCR ha de confirmar el diagnóstico.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Los otros españoles del crucero, negativos El resto de pasajeros españoles, 13, han dado negativo. Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El positivo español presenta "febrícula y ligera desaturación" Según informa Sanidad, el paciente que ha dado positivo provisional por Hantavirus presentó anoche febrícula y ligera desaturación, aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente. Este martes se someterá a una segunda PCR.

Nieves Salinas Una segunda PCR al pasajero que ha dado positivo, en las próximas horas Una segunda PCR al pasajero español que ha dado positivo de hantavirus ha de confirmar el diagnóstico o descartar en las próximas horas. El personal del Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se encuentra ingresado le realizará el test en las próximas horas.

Sánchez ofrece hoy una rueda de prensa junto al director de la OMS tras la evacuación del MV Hondius El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir este martes 12 de mayo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa y posteriormente ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta, según fuentes de Moncloa. La reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos.

"Tenemos más garantías" sobre el hantavirus que hace semanas y el brote "está más controlado", según Gullón "Esto no es una ciencia exacta y puede haber algo más", pero con respecto a hace unas semanas "tenemos más garantías" y el brote "está más controlado", subraya el director general de Salud Pública, Pedro Gullón. Y es que antes de que se confirmara el brote de hantavirus un grupo de pasajeros del HV Hondius desembarcó en Santa Elena y algunos dieron positivo y tuvieron contactos, que han sido identificados y guardan cuarentena.

Los países afectados con casos de hantavirus Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus luego de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. Hasta el momento, siete pacientes de seis nacionalidades están bajo vigilancia médica como casos confirmados de esta rara enfermedad que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Hay un caso adicional reportado como probable. Adicionalmente, el brote ha causado ya tres muertos. En dos de ellos se confirmó el virus y el tercero era manejado como caso probable, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pedro Gullón, director general de Salud Pública: "esto, desde luego, no es el covid" El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, afirma de forma categórica que el brote de hantavirus localizado en el crucero HV Hondius, "desde luego, no es el covid", porque si fuera algo comparable, afirma, en el barco "en vez de ocho habría habido cien contagiados". En una entrevista con EFE, Gullón recalca que la principal diferencia entre ambas enfermedades radica en la propia transmisión, pues entre personas "es muy difícil" en el caso del hantavirus, con lo cual "hablamos de un brote contenido en el barco", lo que propicia que el seguimiento de casos sea "mucho más sencillo".

El pasajero que ha dado positivo no presenta síntomas pero ha sido trasladado a la UATAN El pasajero español del crucero MV Hondius que ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid, no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional. El paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro hospitalario. Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología.

Un pasajero española aislado en el Gómez Ulla da positivo Un pasajero español aislado en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la prueba PCR que se ha realizado a la llegada. En la actualidad no presenta síntomas y su estado general es bueno. En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos, pero de momento ha sido trasladado a la unidad de alto aislamiento. Entre los españoles repatriados se encuentran 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Cinco de ellos son procedentes de Cataluña, otros tres de Madrid, tres del Principado de Asturias y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana, respectivamente.