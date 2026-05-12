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Brote vírico

Brote de Hantavirus, en directo: última hora de los casos positivos en España, cuarentena y desembarco de pasajeros del crucero MV Hondius

Veintiún días en un barco infectado: así ha sido la travesía del crucero afectado por el brote de hantavirus que llegará a Tenerife este domingo

Así fue el trayecto de 5 meses por la Patagonia del matrimonio paciente cero del hantavirus: saltos entre países y visita a un vertedero de Ushuaia

¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fuerone vacuados a lo largo del día. La operación ha proseguido este lunes para devolver a todos los pasajeros a sus países de origen. Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en su primera PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. Una segunda PCR ha de confirmar el diagnóstico.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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