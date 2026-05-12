Guía de Temps de Flors 2026: los 13 espacios imprescindibles para visitar en Girona

En la 71.ª edición de Temps de Flors, Girona reúne 113 espacios y 141 proyectos florales, pero algunos montajes destacan especialmente por su impacto visual, por el valor patrimonial del entorno o por el relato que esconden. De las escaleras de la Catedral a los puentes engalanados, pasando por rincones interiores, antiguos comercios y espacios cargados de memoria, esta selección propone una ruta para descubrir trece paradas imprescindibles de la muestra floral gironina.

1- Escaleras de la Catedral

Imágenes del primer día / David Aparicio

No hay ruta de Temps de Flors sin mirar hacia las escaleras de la Catedral. Este año, el espacio se llena con Trencadís en flors, un montaje vinculado al Any Gaudí 2026 y al centenario de la muerte del arquitecto. La instalación convierte el trencadís en un lenguaje floral, un mosaico de memoria y color que lleva el universo gaudiniano hasta Girona. La ciudad aparece representada a través de la Cocollona, su figura legendaria, hecha también de fragmentos y concebida como puente entre la tradición local y el homenaje a Gaudí. La idea y coordinación es de Teresa Vidal, mientras que la Cocollona es obra de Nuxu Perpinyà. También participa un amplio equipo de colaboradores y alumnos del diploma de especialización en Disseny i Art del Jardí de l’Escola Universitària EINA.

2- Sótano de la Catedral

El Sótano de la Catedral para el Temps de Flors / Marc Martí Font

Bajo la Catedral, la visita cambia de registro. El sótano acoge "空 Kū (Emptiness)", a Tea Room of the Mind, una instalación que busca aportar una dimensión espiritual a Temps de Flors. El punto de partida es el concepto de vacío de la filosofía budista, traducido aquí en un espacio floral sereno que evoca una casa de té. A su alrededor, las flores representan emociones humanas como la alegría, la ira, la tristeza y el placer. La propuesta es obra de Aruasa, formado por Asako y Yugo.

3- Escalinata de la basílica de Sant Feliu

La Escalinata principal de la basílica de Sant Feliu / Marc Martí Font

En Sant Feliu, las escaleras se transforman con Focs d’artifici, una intervención que hace crecer formas orgánicas a lo largo de la escalinata. Las estructuras, parecidas a plantas o esculturas, se alzan con tallos largos y curvos que se inclinan en varias direcciones y acaban en volúmenes esféricos y texturizados. El resultado plantea un contraste entre la piedra y la rigidez arquitectónica del entorno con un lenguaje más contemporáneo y casi surrealista. El montaje es de Vicenç Sencianes Camacho, Juanjo Sencianes Camacho y Virginia Pascual Tome.

4- La Carbonera

La Carbonera para el Temps de Flors / Marc Martí Font

En La Carbonera, el montaje Unió floral parte de una idea directa: las flores, agrupadas en jarrones y acompañadas de agua, pueden formar un conjunto más fuerte, armónico y perdurable. La instalación pone el foco en la fuerza de la suma y en la capacidad de unir elementos diferentes dentro de una misma composición. El responsable es Joan Manel Guillen, con la colaboración de Lidia Torrijos, Raimon Gandia, Sergi González, la Fundació Ramon Noguera, Voluntaris de La Caixa, Voluntàries d’Horta y Joves Floristes de Catalunya.

5- Puente de les Peixateries Velles

Puente de las Peixateries Velles / David Aparicio

El rojo del puente de les Peixateries Velles dialoga este año con las bromelias de Metamorfosi vertical. Columnas vivas. La intervención, obra de la Escola de Disseny Floral de Barcelona, propone un recorrido vertical con estolas florales de gran formato que emergen dentro de la estructura metálica del puente. La idea es generar una sensación de metamorfosis vegetal, como si la naturaleza colonizara suavemente este espacio urbano. El montaje busca contrastar la rigidez arquitectónica del puente con la presencia orgánica de las flores, reforzando al mismo tiempo la identidad cromática de uno de los puntos más reconocibles de Girona.

6 -Puente de Sant Feliu

Puente de Sant Feliu para el Temps de Flors / Marc Martí Font

En el puente de Sant Feliu, el paso se convierte en una experiencia de transición. Entrefils juega con una trama de hilos que altera la percepción del recorrido y hace que el visitante atraviese una especie de umbral entre transparencia y opacidad. En el centro de la instalación, las flores emergen y se mezclan con los hilos, en un diálogo efímero con el agua, la luz y la materia. El proyecto es de PMFL Arquitectura, con Arià Pla i Coll, Eudald Bosch Carreiras y Joan Salavedra Rovira.

7-Puente de Sant Agustí

Puente de Sant Agustí para el Temps de Flors / Marc Martí Font

El puente de Sant Agustí convierte en imagen una idea muy ligada a la ciudad: que Temps de Flors ya forma parte del ADN de Girona. La instalación ADN floral hace visible este vínculo con un montaje pensado como un pequeño homenaje a la relación entre la muestra floral y la ciudad. La propuesta es de SMILAX taller de florística, con Dídac Pérez Mas y Núria Simon Roig.

8- Plaza del Vi – antics Flor a Punt i Mobles J. Nierga

En la plaza del Vi, Temps de Flors abre por unos días dos locales que forman parte de la memoria comercial reciente del Barri Vell. El antiguo Flor a Punt, que cerró en septiembre de 2023, acoge Barberia florida, una muestra que recupera el pasado del local como barbería e incorpora expresamente el cartel de Peluquería Roig, reproducción del original de 1935. Justo al lado, el antiguo Mobles J. Nierga, cerrado en enero de 2024 después de setenta años, se ha transformado en La cambra de la doncella, de Marga Risco, una recreación de una alcoba rural. El conjunto convierte esta esquina en un rincón nostálgico, donde los antiguos comercios vuelven a llenarse de visitantes, ahora con una función completamente diferente.

9- Casa Carles

Casa Carles para el Temps de Flors / Marc Martí Font

Casa Carles acoge una propuesta vinculada a los 75 años de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís. Con 75 anys dormint sota les estrelles, el montaje transforma el espacio en una evocación del mundo scout: los caminos, las salidas, las noches al aire libre y los recuerdos compartidos a lo largo de varias generaciones. El fuego aparece como punto central, símbolo de encuentro y continuidad, en una instalación que conecta flores y naturaleza con la memoria de una entidad que celebra tres cuartos de siglo de historia.

10- Paseo Arqueológico

El Passeig Arqueològic durante el Temps de Flors / Marc Martí Font

El paseo arqueológico incorpora una propuesta de l’Oncolliga Girona que lee el recorrido vital como si fuera un camino lleno de desniveles. Camins d’una vida habla de los momentos compartidos y de los tramos que cada uno debe hacer solo, de las subidas que cuestan, de las bajadas que aceleran el paso y de los obstáculos que, con esfuerzo, se pueden superar. El montaje traslada al lenguaje floral esta idea de trayecto personal, con una mirada vinculada a la resistencia, el acompañamiento y la capacidad de seguir avanzando.

11- Iglesia de Sant Martí

Iglesia de Sant Martí / Aniol Resclosa

En la iglesia de Sant Martí, L’alè del canvi lleva Temps de Flors hacia un imaginario más inquietante: el momento previo a una tormenta, cuando el aire se carga y el cielo parece a punto de estallar. El espacio se construye a partir de esta tensión, con nubes, viento y una atmósfera que oscurece el paisaje floral. Detrás, hay también una lectura ambiental: en plena crisis climática, la instalación invita a pensar en el impacto de las acciones humanas sobre el equilibrio del planeta. El proyecto es de los alumnos del máster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School-CCCB del curso 2025-2026, con la colaboración de voluntarios de BBVA Girona y la iluminación del Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la UdG.

12- Baños Árabes

Los baños Árabes para Temps de Flors / Marc Martí Font

Los baños árabes vuelven a ser una de las paradas destacadas de Temps de Flors por la combinación entre patrimonio y montajes repartidos en varios espacios del recinto. Entre las propuestas de este año están Escena d’arxiu, Marilyn; 100 primaveres, de Gina Julià Solés y Susanna Solés Estragó, que recuerda a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento a partir del universo visual de Andy Warhol. También están Font de vida, de Rosa M. Canada Vidal y Anna Roura Navalón; A volar! Deixa’t portar, de Olga Mascort Subiranas, Roser Isern Sabrià, Concepció Pujol Marquez, Mònica Mascort Subiranas y Cristina Rodriguez Wolters; y Quan el color neix, de Berta Palahí i Bosch, Irene Coll Risco y Anna Bohigas Vendrell, que plantea un recorrido cromático por el Tepidarium. En este mismo espacio, otro de los montajes recupera la esencia original de los baños y utiliza las flores para evocar el vapor y el agua tibia que antiguamente llenaban esta sala central. El conjunto se completa con Banys de flors, de Alba Casals, Mercè Ceder, Esther Del Moral y Ricard Ibarra, y La decadència no és el final, és la llavor, de Ana M. Figa, Margarita Pla y Carolina Rodríguez.

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13- Casa Cúndaro

Casa Cúndaro para el Temps de Flors / Marc Martí Font

Los flamencos de colores y las aves diversas sirven a Casa Cúndaro para hablar de inclusión. La instalación Resistència i diversitat, de Aure Paradas y usuarios de la Fundació Els Joncs, defiende que cada diferencia suma y que la sociedad solo funciona como un mosaico armónico cuando todas las personas tienen lugar en ella. El espacio también acoge una propuesta del Col·legi Oficial de Psicologia de Girona por el 40.º aniversario del COPC, centrada en la importancia de hacer florecer espacios seguros para pensar, sentir y ser.