Grupo Pamesa presenta resultados: los costes energéticos ya se notan en las cuentas

Exporta a 162 países distintos y concentra al 22% de todo el empleo del sector cerámico de Castellón. Por eso, los resultados anuales de Pamesa Grupo Empresarial son relevantes para conocer la evolución de la principal industria provincial. La conclusión del presidente de la compañía, Fernando Roig, es que los próximos años "serán complicados", ante las dificultades geopolíticas y las trabas normativas de las diferentes administraciones.

Una muestra de ello es el resultado de 2025. El beneficio antes del pago del impuesto de sociedades fue de 101 millones de euros, lo que supone un descenso del 11,4% respecto a los 114 de 2024. Una cifra que se da pese a un ligero aumento del 1% en las ventas. El presidente del grupo reveló que este desfase hay que encontrarlo en el pago de la normativa europea de derechos de emisiones de CO2. Si en 2024 ascendió a 12,7 millones de euros, un año más tarde se disparó hasta los 25,2 millones. Una partida que seguirá creciendo si la Unión Europea acaba aplicando la normativa ratificada el lunes, y que reduce de forma drástica las asignaciones gratuitas de CO2. "Se recortaron los derechos de emisión de 2024 a 2025 y de 2026 a 2030 se va a reducir más", expuso. Si a todo el sector le supondrá un coste adicional de 100 millones de euros al año de media, "a nosotros nos tocará una parte importante", dijo.

El coste del CO2 lastra el beneficio

Entrando en el detalle de los resultados, Fernando Roig comentó que la gestión "ha sido buena dentro de las dificultades que hemos tenido con el precio del gas". Las ventas de cerámica ascendieron a 926 millones de euros, los mismos que en 2024. Las ventas de energía fueron de 46 millones (+16%), y las materias primas fueron de 177 millones (+6%). En total, las ventas fueron de 1.147 millones de euros. Las previsiones de este 2026 son de un crecimiento de ventas y de producción de entre el 3% y el 5%. Además, en el presente año se notará la influencia de la compra de Natucer, formalizada el pasado año.

El pago de impuestos (entre los que incluye los derechos de CO2) ascendió a 138,1 millones de euros, por los 122,2 de 2024.

Sobre la guerra en Oriente Medio, mencionó que este año "el coste de la energía ha subido del 14 al 16%". Para resolver esta dificultad, apunta a que se deberá "trabajar mejor para poder ahorrar energía, que es fundamentalmente a lo que estamos dirigiendo todas nuestras inversiones: tener menos coste energético, ser más sostenible y emitir menos CO2".

Preguntado por la posibilidad de incrementar precios para compensar el aumento de los costes, Fernando Roig defendió que "estamos a un nivel muy parecido al año 2024 y ahí estaremos". Se mostró a la espera de ver "cuánto dura esta situación", y apostó por "mantener los precios sin subida todo lo que podamos".

Cogeneración y Estados Unidos

Uno de los grandes quebraderos de cabeza del sector tiene que ver con la cogeneración, un sistema que aprovecha el calor resultante de los procesos industriales para conseguir electricidad y generar ingresos adicionales. Fernando Roig expuso que el retraso del Gobierno en adecuar el marco regulatorio ha supuesto que el 30% de estas instalaciones hayan acabado su vida útil. "Estamos pendientes desde el año 21 que se publique el primer borrador para las nuevas subastas la cogeneración. Tenemos una diferencia del año pasado a este: tenemos el borrador con un año más de antigüedad, pero sin resolver absolutamente nada", lamentó.

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Pamesa cuenta con 12.500 clientes, y el 67% se destina a la venta exterior. En cuanto a los resultados nacionales, "cada vez estamos vendiendo más y mejor en en España. Yo creo que va a haber un gran desarrollo de vivienda que a nosotros nos pillará de aquí a dos, tres o cuatro años". Sobre Estados Unidos, expuso que la evolución es positiva "pese a los aranceles", y que la última edición de la feria Coverings "ha ido bien". Por eso, considera que los mercados estratégicos del grupo son Europa, Estados Unidos y España.