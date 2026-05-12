La huelga docente corta varias vías de acceso a Barcelona y provoca retenciones kilométricas

Centenares de docentes de Catalunya han cortado algunas de las principales vías de acceso a Barcelona desde primera hora de la mañana, así como autopistas y carreteras en diversos puntos de la comunidad, causando retenciones kilométricas, en la primera jornada de huelga del sector educativo del nuevo ciclo de protestas.

Desde las 6.50 horas de la mañana unos cien profesores han cortado la Ronda de Dalt de Barcelona, a la altura del hospital Vall d'Hebron hasta poco antes de las 8.00 horas, causando retenciones de unos siete kilómetros en ambos sentidos de la marcha.

También en el nudo de la Trinitat, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) unas 200 personas han irrumpido en la B-20 donde cortan los dos sentidos de la marcha desde hace más de una hora.

Otro punto en el que han irrumpido otros 200 docentes en huelga ha sido la Gran Vía de Barcelona, cerca de la plaza Cerdà, y en la autopista C-32 en Mataró, en sentido a Barcelona.

La autopista AP-7 está cortada en Montornès del Vallès (Barcelona) en sentido sur por los manifestantes, lo que provoca retenciones desde La Roca.

En Cerdanyola y Sant Cugat

Esta misma autopista también está cortada entre Cerdanyola y Sant Cugat en ambos sentidos por manifestación, con cortes desde Santa Perpètua, hacia el sur, y desde El Papiol, hacia el norte.

Asimismo, otros manifestantes han cortado la C-17 en Malla, en dirección a Vic, vía en la que también hay colas de Parets a Mollet del Vallès en dirección Barcelona.

Igualmente, una marcha lenta de docentes avanza también desde Manresa por la C-55.

Los docentes han coreado lemas y consignas en favor de sus reivindicaciones y han hecho sonar silbatos, mientras portaban pancartas como 'La escuela luchando también está educando' o 'El Departament no invierte y el alumnado sufre'.

Durante las protestas se han producido momentos de tensión entre los huelguistas y los conductores atrapados por los cortes, que han expresado su derecho a ir a trabajar y han invitado a los docentes a manifestarse delante del Parlament.

Momentos de tensión

Algunos motoristas que han intentado saltarse los cortes han sido frenados por agentes policiales que han acudido hasta los puntos donde se han concentrado los profesores.

Los maestros y profesores catalanes inician hoy un nuevo ciclo de huelgas que prevé 16 acciones en las próximas cuatro semanas contra el acuerdo sellado por Educación con CCOO y UGT, minoritarios en el sector, y agravado por el plan para desplegar mossos en centros educativos y la reciente infiltración policial en una asamblea docente.

Calendario de huelgas

El nuevo calendario de huelgas, convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intesindical y que da continuidad a las que tuvieron lugar del 16 al 20 de marzo.

Este martes tiene lugar el primero de los tres paros del nuevo ciclo que afectarán a toda Cataluña, con otros dos los días 27 de mayo y 5 de junio, y durante las próximas cuatro semanas también habrá una manifestación unitaria del 0-3 y otras 12 protestas territorializadas que dibujan un fin de curso tensionado.