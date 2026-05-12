Educació se desmarca de Interior sobre la infiltración de Mossos en una asamblea de profesores: "Esperamos explicaciones"

Miles de profesores catalanes se han sumado este martes a una jornada de huelga general para reclamar mejoras salariales y educativas. La infiltración de dos agentes de Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes preparatoria de las movilizaciones ha agravado más si cabe el malestar en el colectivo y el conflicto con la Conselleria de Educació, además de provocar en el Parlament que la oposición pida el cese del director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

En este marco, la consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta retomar el diálogo con los sindicatos convocantes de la protesta y aplacar los ánimos por el asunto de la infiltración de Mossos. Este martes, en una entrevista en Catalunya Ràdio se desmarcaba de esta polémica asegurando que "en ningún momento" se encargó ningún informe ni se hizo ninguna petición desde su conselleria. Ha explicado que nadie la informó de este despliegue de agentes y de que a fecha de hoy desconoce el objetivo de este, pasando así la pelota de la crisis a la Conselleria d'Interior que dirige Núria Parlon. Ha subrayado que

Niubó ha reconocido su "sorpresa" al saber de la infiltración y ha señalado que espera "explicaciones de Interior y de Mossos para entender qué ha pasado". "No sé quién lo ordenó y desconozco el propósito y los objetivos del operativo", ha dicho, antes de apuntar que "la oportunidad (de esta acción) no habría sido la mejor". "Desde la confianza en la profesionalidad de los Mossos, espero que den explicaciones".

Parlon salía el lunes al paso de la polémica afirmando que en las próximas horas se valorará “la oportunidad y la proporcionalidad” de la actuación de los Mossos d’Esquadra. "Aquí probablemente lo que debemos valorar es la oportunidad de esta medida, la proporcionalidad de estas medidas, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que sean oportunas siempre desde el punto de vista operativo, que es donde se ha tomado esta decisión", dijo.

Las conselleries de Educació e Interior se han visto implicadas ambas también en la reciente polémica sobre un proyecto para implicar a agentes de Mossos en escuelas que así lo soliciten para acompañar a las direcciones en gestión de conflictos. Un proyecto que saltó por vías no oficiales a la opinión pública con el mensaje de que iba a haber agentes en los institutos y que Niubó tuvo que explicar en solitario sin tener a su lado a la consellera Parlon ni a ningún representantes de los Mossos.