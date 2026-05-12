En el centro de Cáritas para personas sin hogar que visitará el Papa en Madrid: "Cada persona es un tesoro"

Trixia, brasileña, 48 años, se fue de la casa que compartía con su pareja en Madrid porque "él estaba cayendo en adicciones" y no quería que le arrastraran a ella: "Aquí la acogida fue espectacular". Carlos, español, 35 años, acabó viviendo en la calle por esas sacudidas que da la vida que te pillan a pie cambiado: "He empezado a pensar en positivo. Ahora he encontrado trabajo como ayudante de pintor". Miguel, peruano de 33 años, se tiró varios meses viviendo en un poblado chabolista en Zarzaquemada: "Ha sido muy buena experiencia estar aquí, salir de donde estaba; ahora estoy regularizando los papeles".

Cedia 24 Horas ha atendido en un solo año a más de 2.544 personas sin hogar

Cada uno tiene su historia pero todos están unidos por el hilo conductor de Cedia 24 Horas, el centro que tiene Cáritas Diocesana en el humilde barrio madrileño de Lucero que en un solo año ha atendido a más de 2.544 personas sin hogar y que el próximo día 6 de junio será la puerta de entrada del papa León XIV en su visita a España. "Que el viaje del Papa empiece por aquí, que su entrada a España sea por la caridad, es un mensaje nítido que lanza", subraya Juanjo Gómez, responsable de este centro donde siempre que suena el timbre "se abre la puerta y se atiende a todo el mundo".

Vista exterior del centro de Cedia 24 Horas que visitará el Papa en Madrid el próximo 6 de junio. / JOSÉ LUIS ROCA

"Todas las personas que pasan por aquí son tesoros, joyas que tenemos que cuidar, este es un terreno sagrado", explica el responsable durante una visita al espacio, que tiene su germen hace 50 años cuando Cáritas repartía café con una furgoneta por los barrios más vulnerables de la capital. Luego se convirtió en un centro de atención por las noches cerca de Gran Vía y ya en 2020 se transformó en lo que es ahora. Un espacio de atención integral para personas vulnerables con 47 plazas para dormir para hombres -tiene otras 20 para mujeres en otro espacio en el barrio de Pacífico- y 25 plazas de atención de día.

"Recuperar la dignidad"

"Nunca se le dice que no a nadie; el año pasado 580 personas tuvieron plaza por la noche. Aquí tratamos de que recuperen la dignidad... tienen comida, ducha y ropa, además de atención psicosocial y de trabajadores sociales", enumera Gómez, líder un equipo de 29 profesionales que han convertido el centro en una referencia en la atención a los más vulnerables.

Trixia, una de las 91 personas que atiende el centro Cedia 24 horas de Cáritas en Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

El objetivo es que los usuarios del servicio vuelvan a coger el tren de una vida digna tras sufrir un avatar que les ha llevado a dormir en la calle. Para ello se realizan talleres: de autoconocimiento, de habilidades sociales, de búsqueda de empleo. "El amor y el afecto son la clave para que las personas salgan de las situaciones difíciles. El 80% de los que pasan por aquí no vuelven a una situación de calle", señala Gómez.

"Vemos de todo, incluso gente que trabaja pero tiene un sueldo precario que no le permite pagar un alquiler" Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 Horas

El perfil de las personas que acuden a Cedia es principalmente hombre -el 75%, por el 25% de mujeres-, de diferentes nacionalidades -tanto españoles y latinoamericanos "como del Magreb o subsaharianos"- y que ronda entre los 18 y 30 años, aunque afirma el líder del proyecto que cada vez llega gente más joven. "Estamos viendo de todo, incluso gente que tiene trabajo, pero con un sueldo precario que se ve obligado estar en situación de calle porque no se puede permitir el alquiler o le piden varios meses de fianza".

"Es una alegría enorme cuando vienen meses después diciendo que tienen trabajo, que tienen pareja.." Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 Horas

En Cedia, donde se puede estar un máximo de cuatro semanas -aunque hay excepciones-, pueden ganar un poco de aire, y además el centro les ayuda económicamente para pagar un primer mes de alquiler de una habitación una vez que salgan. Es un trampolín al futuro. "Es una alegría enorme cuando vienen meses después diciendo que tienen trabajo, que tienen pareja...", relata emocionado Gómez, que señala que no han preparado nada especial para la visita del Papa, tal y como les han pedido los organizadores de este viaje apostólico que llevará al Pontífice también a Barcelona y Canarias.

Uno de los usuarios del centro Cedia 24 Horas para personas sin hogar de Cáritas hace la cama de su cuarto. / JOSÉ LUIS ROCA

"Aquí hay gente que está para ayudarte, a mí me acogieron con los brazos abiertos, ha sido una experiencia muy buena", resume Carlos, que añade que ha "hecho piña" con otro compañero de espacio, cosa quee le ha ayudado a "cambiar el chip": "De repente ves que hay personas que confían en ti".