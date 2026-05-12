Catalunya registra un violento temporal acompañado de tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado

Catalunya ha vivido este martes un episodio de lluvias torrenciales que ha dejado intensos chubascos acompañados de tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio. Según constatan los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, en cuestión de muy pocas horas en Montserrat (Bages) se han superado los 52 litros, en Rellinars (Vallès Occidental) se ha pasado de los 36 y en Castellbisbal (Vallès Occidental) se ha llegado a los 35. La intensidad del temporal ha sido tal que en municipios como Olot (Garrotxa) se han llegado incluso a registrar inundaciones en las calles. En el área metropolitana de Barcelona se ha registrado un violento aguacero acompañado de tormenta eléctrica y gran cantidad de granizo. Hacía meses que Catalunya no registraba un episodio de lluvias así de intenso.

Los pronósticos llevaban días advirtiendo del riesgo de lluvias torrenciales en Catalunya a raíz de la llegada de una borrasca Atlántica cargada de energía sobre buena parte de la Península Ibérica. El escenario obligó a Meteocat a activar avisos de nivel naranja y amarillo por intensidad de lluvias en prácticamente todo el literal y prelitoral catalán, desde el Empordà hasta el Montsià, con especial énfasis en el Vallès, Baix Llobregat, Bages, Anoia y Moianès. En esta misma línea, Protecció Civil también acabó activando la fase de alerta de su plan frente a inundaciones para facilitar la gestión de las incidencias relacionadas con el temporal de este martes. Y los pronósticos, lejos de equivocarse, se han confirmado con el paso de las horas y, en algunos casos, hasta se han quedado cortos.

Las lluvias han empezado a coger fuerza desde el mediodía y han aumentado su intensidad a lo largo de la tarde. Las imágenes por radar confirman que las bandas se han desplazado desde el oeste hacia el este, es decir, desde el interio hacia la costa, descargando de forma torrencial. En este caso, el problema no ha sido tanto la cantidad de lluvia sino la intensidad de las precipitaciones ya que, tal y como constatan los registros, hay muchas localidades donde se han registrado chubascos puntuales y a intervalos pero extremadamente intensos. En muchos casos, además, las lluvias han llegado acompañadas de un fuerte aparato eléctrico de rayos y truenos así como de grandes cantidades de granizo. Y todo ello, claro está, ha contribuido a marcar el ambiente de una jornada de tormenta.

En Barcelona, el aguacero también ha sido torrencial. Los registros apuntan acumulaciones de casi 20 litros por metro cuadrado en muy pocas horas en puntos como el Raval, Zona Universitària y l'Observatori Fabra. Todo ello acompañado de rachas de viento de más de 60 km/h, una impresionante tormenta eléctrica y un episodio de granizo como hacía mucho tiempo que no se veía en la ciudad. El temporal ha causado inundaciones en algunos tramos de la ronda Litoral, especialmente en la Barceloneta y el Poblenou. La intensidad del aguacero ha sido tal que, tal y como reporta el especialista Jordi Diaz Cusi, del grupo de Geociencias Barcelona del CSIC, el temporal incluso se ha registrado en uno de los sismógrafos situados en la parte alta de la ciudad.

Entre las 15 y las 18h horas, en un margen muy pequeño de tiempo, el número de emergencias 112 ha recibido más de 100 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias. La mayoría (66) se han producido desde el Vallès Oriental, una de las comarcas más golpeadas por las lluvias y, más concretamente, desde el municipio de Vilanova. Desde el cuerpo de Bombers de la Generalitat explican que la mayoría de incidencias tienen que ver con la caída de ramas y pequeñas inundaciones. Ante la magnitud del temporal, las autoridades afirman que se han destinado "dotaciones preventivas" hacia la zona de Montserrat para asistir a "posibles excursionistas en problemas".

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Los modelos indican que las lluvias más intensas finalizarán durante la noche de este martes. Para mañana miércoles se espera otra tanda de precipitaciones aunque, en este caso, todo apunta a que serán más tenues. La única área que se mantendrá en aviso amarillo por intensidad de lluvias durante toda la tarde del miércoles son las comarcas de Garrotxa, Gironès y Selva. En el resto de territorio se espera que los siguientes días sean lluviosos pero, a diferencia de lo ocurrido esta tarde, todo apunta a que las precipitaciones no serán ni tan intensas ni tan escandalosas como las de este martes. Eso sí, según afirman los expertos, la llegada de una masa de aire frío procedente del norte de Europa provocará una bajada significativa de las temperaturas que empezará en las próximas horas y se alargará hasta como mínimo el fin de semana.