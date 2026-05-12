Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes

Catalunya afronta este martes un día con riesgo de lluvias torrenciales. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado sus previsiones sobre las lluvias previstas para esta tarde y ha elevado a naranja muchos de los avisos que había emitido ante un episodio que, según calculan los técnicos de previsión, podría dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. El Vallès, Baix Llobregat, Bages, Anoia y Moianès están en aviso naranja. El resto de comarcas del litoral y prelitoral, desde el Empordà hasta el Montsià pasando por el Barcelonès, están en aviso amarillo. Protecció Civil, por su parte, ha activado la fase de alerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Las previsiones apuntan a que este martes por la tarde Catalunya podría vivir un episodio de lluvias torrenciales. Los modelos apuntan a que las lluvias empezarán a coger fuerza alrededor de las 14h y se mantendrán intensas hasta como mínimo las 20h. Ante este escenario, las autoridades piden "precaución en los desplazamientos y actividades en zonas inundables" ya que estas lluvias podrían causar anegaciones y problemas en infraestructuras. En estos momentos, según afirman los técnicos de predicción, el grado máximo de peligro esperable para este episodio se corresponde a un nivel de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

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Los técnicos de predicción de Meteocat afirman que el martes arrancará como una jornada nublada pero sin grandes sobresaltos. A partir de mediodía, se espera la llegada de los primeros chubascos y aguaceros en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral. Todo apunta a que estos aguaceros se extenderán a lo largo de la tarde hasta alcanzar cualquier punto del territorio. En la mayoría de casos, estas lluvias serán de intensidad entre débil y moderada y, en lugares puntuales, parece que podrían ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo. Los expertos advierten que, según indican los modelos más actualizados, "en puntos del prelitoral y del cuadrante noreste no se descarta que sean de intensidad fuerte y acumulen cantidades abundantes".