Los exámenes prácticos de conducir en Lleida solo convocan este sábado a 300 de los 5.000 alumnos en lista de espera: "Se ha hecho con prisas"

Este próximo sábado 16 de mayo será el Día D para el experimento que la DGT pone en marcha en la ciudad de Lleida. Se trata de una prueba piloto en la que examinadores de toda España se desplazarán hasta el Segrià para hacer exámenes prácticos en masa con el objetivo de ayudar a reducir la lista de espera de más de 5.000 personas que tienen las autoescuelas de la provincial.

Según los datos trasladados por las autoescuelas a la Jefatura Provincial de Tráfico, finalmente más de 300 las personas que se presentarán a esta convocatoria extraordinaria; una cifra baja respecto al tapón de 5.000 aspirantes. Las autoescuelas lo explican aduciendo que la medida se ha implementado "con prisas".

Esta medida excepcional ha sido bautizada con el nombre de Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO). Se trata de un dispositivo extraordinario que durará un solo día. Eso significa que no se han habilitado los sábados para hacer exámenes en Lleida, sino que toda la carga de trabajo tendrá lugar durante la jornada de este día 16. La propuesta ha sido impulsada por la DGT y respaldada por la Subdelegación de Gobierno de Lleida.

Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya / FAC

El subdelegado de Gobierno, José Crespín, ha aplaudido la medida y ha recordado que Lleida "cuenta desde principios de año con examinadores itinerantes de forma continuada, así como con medidas complementarias de reorganización interna y realización voluntaria de horas extras por parte del personal examinador".

Cifra muy baja

Esos 300 alumnos que se han apuntado al PRO suponen unos números muy inferiores a los esperados, teniendo en cuenta que en toda la provincia de Lleida hay 5.000 personas a la espera de fecha para examinarse. En este sentido, contrastan las opiniones de los impulsores de la propuesta con las de las autoescuelas locales. Los primeros celebran la medida e interpretan que la escasa acogida de la medida entre el alumnado "permite hacer un análisis sereno de la situación real". Mientras, Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC), valora la iniciativa pero habla de "sensación agridulce" y atribuye la baja cifra de aspirantes a una "mala organización". "Se han hecho las cosas mal y con prisas", remacha.

Según Viladrich, hay tres motivos que explican el escaso éxito de la propuesta: "El primero son las prisas", le cuenta a EL PERIÓDICO, tras conocer el número definitivo de alumnos que se han acogido a esta jornada especial. La medida se anunció el jueves 30 de abril, antes del puente del 1 de mayo, y la presentación de solicitudes se cerró el martes 5 de mayo. Esa premura es uno de los factores que a juicio de las autoescuelas explica la baja cifra de aspirantes.

Las autoescuelas temen "que esta medida vaya a ser algo puntual de un sólo sábado y no se vaya a solucionar la raíz del problema", que es la falta de examinadores

En segundo lugar, el presidente de la FAC insiste en que la medida sólo contempla la realización de exámenes de categoría B. Es decir, el examen de conducir coche. Se ha excluido a motos y carnets profesionales. "Estos últimos suelen ser alumnos que ya saben conducir y que podrían haberse acogido a esta medida, desahogando mucho más las listas", opina.

En último lugar, Viladrich lamenta "que se haya limitado la medida a Lleida, habiendo dejado de lado a las zonas de La Pobla de Segur, Vielha y La Seu d'Urgell". A esto, José Crespín responde que "la celebración de esta convocatoria extraordinaria en Lleida permitirá absorber buena parte de la demanda acumulada en la capital y, consecuentemente, liberar más recursos para reforzar los exámenes en el territorio, en los centros de La Pobla y de La Seu d'Urgell".

Viladrich, que aprecia "cualquier medida que ayude a solucionar el colapso que hay en Lleida", también sostiene que "ya que se van a destinar recursos económicos y personales para ello, si esto se hubiese hecho de forma consensuada y no impuesta, se hubieran aprovechado mucho mejor estos recursos y se hubiera desahogado mucho más la bolsa".

El compromiso del Gobierno de España y de la DGT es continuar adoptando medidas que permitan dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con rigor, responsabilidad y cooperación institucional" José Crespín — Subdelegado de Gobierno en Lleida

¿Y después del 'súper sábado', qué? Porque desde la FAC temen "que esta medida vaya a ser algo puntual de un sólo sábado y no se vaya a solucionar la raíz del problema, que es que tenemos una plantilla de nueve examinadores, pero hay cuatro de baja y no están operativos. Si tuviéramos a los nueve efectivos en la calle todo el año, se solucionaría el problema".

Desde la Subdelegación de Gobierno de Lleida, por su parte, han concluido que "el compromiso del Gobierno de España y de la DGT es continuar adoptando medidas que permitan dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos con rigor, responsabilidad y cooperación institucional", pero no han detallado futuras acciones en el territorio.