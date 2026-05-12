La C-55, cortada entre Olesa de Montserrat y Esparreguera por una fuga química
El origen del incidente es un camión que transportaba salfumán y amoníaco y que ha perdido parte de la carga
Pau Brunet
El Eix del Llobregat, la C-55, se encuentra cortado en ambos sentidos este martes al mediodía entre Olesa de Montserrat y Esparreguera por la fuga de un producto químico. Según Protecció Civil, el origen es un camión que transportaba salfumán y amoníaco.
El aviso del accidente se ha dado a las 12.37 horas por parte del conductor del vehículo, un camión que transportaba bidones de salfumán y amoníaco y que ha perdido una parte de la carga, aunque el vehículo no se ha accidentado. El primer aviso ya hablaba de una importante columna de humo blanco. Se estima que la cantidad que se ha vertido está entre los 200 y los 300 litros. El accidente ha ocurrido en el punto kilométrico 7,7 de la C-55.
Los Bombers de la Generalitat han desplazado al lugar 7 dotaciones, que han comprobado que no había heridos y que el vertido no llega al río. En un primer momento, han tenido que esperar a que se disipara la nube tóxica para posteriormente gestionar el líquido vertido en la calzada.
Trànsit efectúa desvíos por la B-112 para los turismos y por la C-58 en el caso de los camiones.
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