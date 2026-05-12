Barcelona ya ha atendido a más de 27.000 personas presencialmente en su dispositivo por la regularización extraordinaria

Más de 27.000 personas han pasado estas últimas tres semanas por algunas de las oficinas y recintos que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de los interesados en acceder a la regularización extraordinaria. El consistorio, de esta manera, habría atendido en tres semanas a más de la mitad de las personas que calcula que accederán a la medida hasta el próximo 30 de junio. Así lo ha explicado la teniente de alcaldía de Drets Socials, Raquel Gil, que ha hecho balance del dispositivo municipal desde el Pabellón 2 de la Fira de Montjuïc, el último espacio habilitado por el ayuntamiento para la ocasión. La idea de hecho, es que el recinto ferial vaya acumulando funciones y que, en pocas semanas, las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) que han sido protagonistas de largas colas las últimas semanas puedan volver a realizar sus tareas habituales.

Es por eso que desde este mismo lunes este 'hall' de la Fira ha dejado de emitir citas previas para recibir el informe de vulnerabilidad o el padrón en otras oficinas, como hizo toda la semana pasada y ya emite estos trámites directamente. Durante la semana pasada, se repartieron en total 15.650 tiques con turnos de atención en las OAC de la plaza Sant Miquel y de Monumental, el espacio habilitado en la calle Miquel Bleach, 24; o en el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).

Una vez se hayan realizado estas citas presenciales, el plan del consistorio es que estos centros dejen de dar atención y todo pase necesariamente por Montjuïc. Sólo quedaría abierto, según ha explicado Gil, la OAC de Monumental (en la calle Sicília), los sábados. "Somos conscientes de que hay muchas personas que solo tienen ese día para realizar los trámites", ha defendido la teniente de alcaldía. A partir de este miércoles, además, el recinto habilitado en el Pabellón 2 de la Fira también ofrecerá el informe de vulnerabilidad o el padrón a las personas que acrediten que viven en Barcelona, estén o no empadronadas.

Más de 110.000 padrones

En estas tres semanas de dispositivo municipal, el Ayuntamiento de Barcelona ha emitido 24.200 certificados de vulnerabilidad, de los cuales cerca de 10.000 proceden del enlace que el Ayuntamiento envío a aquellas personas que constaban en la base de datos de Servicios Sociales y que tenían un correo electrónico o un número asociado.

También se han tramitado 115.589 volantes, 54.549 certificados de padrón y se enviarán 93.000 volantes del padrón a las personas extracomunitarias que estaban empadronadas en Barcelona antes del pasado 31 de diciembre. Son números muy importantes teniendo en cuenta que la previsión del municipio era que accedieran al proceso de regularización unas 50.000 personas en total.

Sesiones de grupos

Los próximos pasos del dispositivo municipal de Barcelona, más allá de la concentración en la Fira de Montjuïc pasa por ayudar a los interesados en acceder a la medida a tramitar su solicitud. Por eso, además de reforzar el espacio ferial con la asesoría jurídica de abogados y abogadas del SAIER y del Pla de Barris; también gestionarán la tramitación directamente en el recinto con los equipos de la Cruz Roja y estudian incluir también otras entidades apuntadas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.

El Ayuntamiento de Barcelona también impulsará sesiones grupales, con la colaboración de la Generalitat, para que los posibles beneficiarios de la regularización puedan obtener por sí mismos un certificado digital que les permita tramitar telemáticamente su solicitud sin necesidad de pasar por las oficinas de Correos o de la Seguridad Social habilitadas para ello.