El autismo invisible de las niñas: "Sabíamos que algo no iba bien, pero nadie nos escuchaba"

La Montse, nombre ficticio de la madre de una adolescente con autismo, explica que "las primeras señales aparecieron cuando la niña tenía cerca de un año", pero el diagnóstico no llegó hasta años más tarde, cuando tenía tres años y medio, después de pasar por varios profesionales y servicios sin una respuesta clara. Este recorrido largo e incierto les generó "mucha angustia y desgaste emocional, una sensación constante de duda y frustración ante la falta de consenso entre especialistas y la lentitud del proceso".

Dificultades de lenguaje y conducta

Con el tiempo, las dificultades de la niña en cuanto al lenguaje, la conducta y la relación social se fueron haciendo más evidentes. La familia subraya especialmente el impacto emocional de este recorrido, que marcó la dinámica familiar con una fuerte presión y agotamiento. Actualmente, con 14 años, la joven sigue presentando dificultades de integración social y académica, y la familia valora un cambio de centro educativo para mejorar su situación.

La historia, sin embargo, había empezado mucho antes. Cuando su hija todavía no había cumplido un año, la madre ya notaba que algo era diferente. No era fácil explicarlo: no había ninguna gran alarma ni ningún episodio evidente, solo pequeñas señales que no acababan de encajar. La niña hablaba muy poco, se mostraba inquieta y se extrañaba con facilidad ante situaciones cotidianas. "Había cosas que no cuadraban", recuerda.

Largo recorrido médico

Empezó entonces un largo recorrido por consultas médicas y psicológicas. Primero, varios profesionales privados en Girona. Pese a las sospechas iniciales, ningún especialista confirmó el diagnóstico. Las respuestas eran ambiguas: retraso madurativo, dificultades de lenguaje, necesidad de tiempo. Mientras tanto, las dudas de la familia crecían.

A los dos años, la niña entró en el CDIAP, el servicio público de atención precoz que acompaña a los niños hasta los seis años. La familia confiaba en que sería el momento decisivo, el espacio donde diferentes profesionales valorarían conjuntamente el caso y definirían una intervención clara. Pero, según explica la madre, eso no ocurrió. El psicólogo asignado hizo una valoración inicial y descartó el autismo.

La familia decidió seguir buscando respuestas por su cuenta. Visitaron un centro especializado en Barcelona vinculado al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Antes de que iniciara P3, también consultaron a una neuropediatra privada para aclarar si estaba preparada para empezar la escuela. "La niña acumulaba retrasos en varias áreas y dudábamos de que seguir el ritmo ordinario fuera la mejor opción". Tampoco entonces se detectó el autismo.

Mientras el diagnóstico aún no existía, la escuela ya intuía que harían falta apoyos educativos y, gracias a la insistencia familiar y a la intervención de una profesional del EAP que revisó el caso, la niña empezó P3 con recursos educativos asignados desde el primer día, incluida una veladora.

Era una ayuda excepcional: a menudo estos recursos llegan tarde, cuando el curso ya está avanzado. Aun así, el nombre de lo que le pasaba seguía sin estar claro. La niña acumulaba visitas con psicólogos, neuropediatras y servicios educativos, pero nadie ponía palabras definitivas a las dificultades que la familia observaba desde hacía años. El diagnóstico llegaría más tarde, casi por casualidad, después de un verano especialmente difícil y después de pasar por dos psicólogos, dos neuropediatras, otros profesionales del EAP y el psicólogo del CDIAP.

El autismo en femenino: cuando las niñas pasan desapercibidas

El verano posterior a P3 marcó un punto de inflexión. Sin la rutina escolar, Alba se desreguló intensamente en el paso de P3 a P4. La angustia aumentaba y las conductas repetitivas se hacían más evidentes. Fue entonces cuando la madre decidió buscar una segunda mirada especializada a través de una psicóloga experta en autismo vinculada al Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

La diferencia fue inmediata. Después de observar a la niña, la profesional reafirmó que la sospecha de autismo era fundada y recomendó iniciar las pruebas diagnósticas. Finalmente, el diagnóstico llegó cuando tenía tres años y medio. "Si no hubierais venido, aún estaríais dando vueltas", les dijo la psicóloga. Desde el centro de atención primaria tramitaron la derivación a Sant Joan de Déu, donde le hicieron las pruebas al cabo de un tiempo. Por recomendación profesional, la niña empezó terapia en un centro especializado de Girona.

Una de las explicaciones es lo que cada vez más especialistas llaman autismo en femenino. A menudo las niñas pasan desapercibidas porque presentan estrategias sociales diferentes de las de los niños. Pueden mostrar interés por relacionarse, imitar conductas o participar en juegos simbólicos, elementos que tradicionalmente se han interpretado como incompatibles con el autismo.

En el caso de Alba, una simple interacción social durante una visita médica —jugar a hacer cafés o chocar la mano con el profesional— fue suficiente para que un especialista descartara precozmente el trastorno, recuerda la madre. Pero el interés social no implica necesariamente comprensión social. "Muchas niñas con autismo intentan encajar sin entender del todo las normas implícitas de la relación con los demás ni las convenciones sociales".

El diagnóstico llega tarde

Estas diferencias hacen que el diagnóstico llegue más tarde en las niñas. En este caso, según la madre, el retraso en el lenguaje y las dificultades madurativas acabaron llamando la atención antes que las dificultades sociales más sutiles. Poner nombre a lo que ocurría aportó calma, pero también abrió una nueva etapa llena de incertidumbres. El diagnóstico no resolvía los retos cotidianos ni el desgaste acumulado durante años. Para la familia empezaba otra lucha: aprender a convivir emocionalmente con el autismo.

El coste emocional invisible

El diagnóstico dio respuestas, pero también evidenció la magnitud del camino que quedaba por delante. Criar a una hija con autismo no solo implica visitas médicas, adaptaciones escolares o terapias; también transforma profundamente la vida familiar.

"Es muy desgastante", resume la madre. Decisiones educativas, gestiones administrativas, preocupaciones por el futuro y la necesidad de estar permanentemente alerta generan una presión sostenida que acaba afectando a toda la familia. La pareja no salió indemne. "Hace un año nos separamos: te enfrentas a situaciones difíciles y complicadas". La madre reconoce que la situación pesó.

Varios estudios apuntan que las familias con hijos con discapacidad presentan tasas de separación más elevadas, a menudo por el estrés acumulado y la falta de tiempo personal y de pareja. "La primera que sufre es ella", insiste. Porque detrás de los informes clínicos hay una adolescente que intenta entender quién es y qué lugar ocupa en el mundo.

Una etapa compleja, la adolescencia

Ahora Alba tiene catorce años y medio y atraviesa una etapa especialmente compleja. La adolescencia ya es, por definición, un periodo de inseguridades y cambios; con autismo, estas dificultades se multiplican.

Le cuesta establecer vínculos profundos con los compañeros. Tiene personas con las que queda ocasionalmente, pero no esa amistad íntima que muchos adolescentes construyen de forma natural. La sensación de no encajar es persistente. "No sufre acoso abierto, pero percibe el rechazo sutil", como conversaciones que no llegan, planes de los que queda fuera y silencios que también comunican.

Aunque sabe desde pequeña que tiene autismo, la comprensión emocional del diagnóstico llega ahora, en plena construcción de la identidad personal.

"La etiqueta no te la quita nadie"

El reto principal, explica la madre, no era solo el aprendizaje, sino la convivencia social. "No es un bullying directo", matiza. "Pero percibes que no eres bienvenida, que no acaban de querer que se las vea hablando contigo". La etiqueta del diagnóstico, dice, "ya la tienes puesta". Alba no acababa de encajar ni con el grupo ordinario ni tampoco con el Aula d’Educació Especial. "Allí se encuentra con alumnos con afectaciones más severas o con un desarrollo más infantil, y tampoco se identifica".

Desde cuarto o quinto de primaria, ir a la escuela se convertía cada mañana en una lucha. Le costaba levantarse, resistía la entrada al centro y acumulaba episodios de tensión emocional. Una vez dentro, los profesionales afirmaban que estaba relativamente bien, pero el esfuerzo previo para llegar crecía año tras año.

La adolescencia ha acentuado aún más las dificultades. El aumento de las exigencias académicas y la complejidad de las relaciones sociales hicieron evidente que el modelo educativo ya no funcionaba. Finalmente, después de visitar una escuela de educación especial junto con profesionales del EAP y el centro educativo, fue la propia Alba quien pidió el cambio de centro, donde hará tercero de ESO.

El próximo curso empezará en este nuevo entorno. La decisión, sin embargo, no está exenta de contradicciones. Oficialmente, Alba no cumpliría los criterios habituales para acceder: tiene un diagnóstico de autismo de grado 1, considerado leve, y no presenta discapacidad intelectual. El acceso se ha justificado principalmente por el malestar emocional muy intenso y las dificultades de conducta derivadas de años sin encontrar un espacio educativo adecuado.

"Los niños que quedan entre dos aguas a menudo acaban llegando aquí", reflexiona la madre. "No porque sea el lugar ideal, sino porque es el único donde dejan de sufrir tanto".

El cambio también condiciona el futuro académico. Probablemente no obtendrá el título de ESO ordinario y accederá a itinerarios formativos adaptados. La familia confía en que un ciclo formativo adaptado le permita construir un recorrido más realista y menos frustrante.

Límites de la escuela inclusiva

El caso pone sobre la mesa otro de los debates recurrentes del sistema educativo catalán: los límites de la escuela inclusiva. Sobre el papel, los centros ordinarios disponen de recursos como veladoras, maestros de educación especial o aulas de apoyo intensivo. En la práctica, sin embargo, estos recursos a menudo son compartidos por todo el centro y resultan insuficientes.

"En nuestro centro teníamos una veladora para toda la escuela y un solo maestro de educación especial para todos los alumnos", resume la madre. "Las escuelas hacen lo que pueden, pero estos recursos no están pensados para casos como el suyo".

Las veladoras, explica, nacieron inicialmente para dar apoyo a alumnos con discapacidades físicas graves, no para atender trastornos del neurodesarrollo. Aun así, ante el aumento de diagnósticos de autismo o TDAH, se han convertido en una pieza clave de un sistema que intenta adaptarse sobre la marcha.

Actualmente, Alba pasa solo las primeras horas del día en el aula ordinaria. El resto de la jornada la realiza en un espacio específico con más apoyo educativo. El acompañamiento es muy superior al que había tenido hasta ahora, pero llega después de un recorrido largo, complejo y a menudo agotador para la familia.

Mirando atrás, la madre tiene una reflexión clara: si Alba no hubiera presentado también dificultades de lenguaje y retraso madurativo, el diagnóstico habría tardado aún más. "Quizá aún estaríamos buscando qué le pasa", dice.

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Su historia evidencia una realidad cada vez más visible: niños, especialmente niñas, con autismo que no encajan plenamente en ningún modelo educativo existente. Ni lo suficientemente afectados para recibir determinados recursos, ni lo suficientemente adaptados para sostener la normalidad que el sistema espera. Es una lucha silenciosa que se hace especialmente evidente en el instituto y más tarde en el entorno laboral.