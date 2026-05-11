Celebración
Los sismógrafos de Barcelona registraron dos seísmos coincidiendo con los goles del Barça frente al Madrid
El Instituto de Geociencias Barcelona del CSIC registró un pequeño terremoto tras el gol de Rashford y otro después del de Ferran Torres, que desató un temblor que se mantuvo hasta el final del partido
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La victoria del Barça frente al Madrid no solo desató la euforia entre los aficionados blaugrana sino que, además, consiguió literalmente hacer temblar el suelo de la ciudad condal durante unos instantes. Según desvela un análisis del sismólogo Jordi Díaz, del grupo de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN-CSIC), los dos goles marcados por el equipo de Hansi Flick provocaron dos seísmos. El primero se registró alrededor de las 21.15 coincidiendo con el gol de Rashford. El segundo ocurrió poco después de las 21.20 tras el gol de Ferran Torres. Este segundo temblor, lejos de detenerse, se alargó durante varios minutos reflejando la celebración de los culés al sentir más cerca la victoria de un partido que, finalmente, acabó otorgándoles la Liga.
No es la primera ni seguramente la última vez que un evento social hace temblar el suelo de una ciudad y provoca terremotos de pequeña magnitud. En Estados Unidos, por ejemplo, se han registrado temblores de hasta 2,3 en la escala de Richter asociados a conciertos de Taylor Swift. En Barcelona es bastante habitual que se registren temblores asociados con goles del Barça en el Camp Nou o con actuaciones como la de Bruce Springsteen en el Sant Jordi o de Estopa en el Estadi Olímpic. El año pasado, sin ir más lejos, los goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal durante la final de la Eurocopa hicieron temblar literalmente el suelo de Barcelona y Madrid con seísmos de entre 1 y 2 en la escala de Richter.
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