Dos nuevos positivos de hantavirus en Francia y EEUU tensionan la gestión de la crisis

Francia y EEUU han informado este lunes que dos de los pasajeros que viajaron en el crucero afectado por hantavirus han dado positivo al virus en las pruebas efectuadas, una vez se bajaron del barco y fueron evacuados. Además, EEUU ha informado que otro de sus compatriotas repatriados tiene síntomas leves. Los nuevos positivos, especialmente el de la ciudadana francesa, que ha empeorado rápidamente y está en estado grave, han elevado este lunes la tensión sobre la gestión de la crisis sanitaria, puesto que en la última semana no se habían detectado nuevos contagios, desde que el 5 de mayo Suiza confirmó el positivo de un expasajero y el 7 de mayo los casos confirmados subieron a ocho, al incluir a tres pasajeros que fueron evacuados en Cabo Verde.

Desde entonces han sido aisladas varias personas que han tenido contacto con los pasajeros que se bajaron del crucero, sobre todo 29 personas el 24 de abril en Santa Elena, entre ellas tres españolas, pero no se había confirmado ningún positivo más. Las expectativas estaban puestas en qué sucedería cuando los 147 pasajeros restantes abandonaran el 'MV Hondius', algo que empezó a suceder el domingo a primera hora, con los 14 españoles a bordo. En teoría, todos estaban asintomáticos, pero como se trata de un virus que tiene un largo periodo de incubación, de hasta 42 días, hasta este lunes no se han conocido los nuevos positivos, lo que ha obligado al Ministerio de Sanidad a explicar por qué no han detectado antes.

Según han argumentado fuentes del departamento dirigido por Mónica García, en el barco no se realizaron PCR generalizadas porque "no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas". Sí que se efectuaron a las personas que el epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) consideró contactos de mayor riesgo, así como a las tres personas que presentaban síntomas y después fueron evacuadas, en Cabo Verde. A su llegada a España, los pasajeros fueron sometidos a una revisión sanitaria y a un control de temperatura.

Sin fiebre

Pero la ciudadana francesa no tenía fiebre, no comenzó con este síntoma hasta que se montó en el avión que le llevó a su país. Ante esta situación, las autoridades francesas le realizaron una PCR urgente y el hospital donde permanece ingresar activó los protocolos para casos positivos. El problema es que ha empeorado mucho y en estos momentos se encuentra grave, según la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.

"Yo no pondría en duda la capacidad de evaluación que se ha hecho a todos y cada uno de los pasajeros [...] La ciudadana francesa no tenía fiebre, pero la evolución de la enfermedad es muy particular y puede ocurrir", ha justificado García esta mañana en una rueda de prensa desde Tenerife, acompañada de al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Más explicaciones ha tenido que dar la ministra sobre la no detección del pasajero contagiado de origen estadounidense, dado que fue sometido a pruebas en el barco. "¿Por qué habla de éxito de la operación cuando uno de los pasajeros no ha sido detectado? ¿Es un punto débil?", le ha preguntado un periodista. A lo que la ministra ha respondido que el periodo de latencia del virus es de 42 días y que, precisamente por eso, se les ha tratado a todos como si fueran "casos" y no contactos. Y en su opinión el "éxito" de la operación consiste en que haya un protocolo con todas las medidas a tomar en función de si una persona es contagiado o contacto y que se hayan coordinado 23 países en la repatriación.

Positivo "leve"

A su vez, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha precisado que al ciudadano de EEUU se le realizó a bordo del barco un test pero el resultado fue "indeterminado", es decir, lo que se llama un "positivo débil", que no era concluyente. Por ello, se le realizó una segunda prueba y dio negativo. Entonces, el epidemiólogo del ECDC y los otros expertos que han participado en la crisis consideraron que era un caso negativo, porque además no tenía síntomas.

Sin embargo, según la versión española, EEUU sí ha querido tratarlo como positivo -de hecho se refiere a él como "positivo leve"- y por eso le trasladaron en un avión que es "casi como un hospital", en palabras de Padilla. Además, las autoridades de este país pidieron que se le desplazara en una barcaza aparte, para hacer la evaluación sanitaria, donde también fue desembarcado el turista con síntomas leves.

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Sobre este último caso, fuentes de Sanidad han explicado que los médicos a bordo del barco informaron de que el 6 de mayo tuvo tos leve, que remitió ese mismo día, por lo que los especialistas le consideraron como caso probable. EEUU, en cualquier caso, ha decidido que el paciente "positivo leve" sea aislado en una unidad especial de biocontención en Nebraska, Omaha, mientras los demás pasajeros han sido trasladados a una unidad de cuarentena.