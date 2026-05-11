Tarragona empezará en septiembre la construcción de carriles para bicis y peatones en la N340

El Ayuntamiento de Tarragona y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han acordado que las obras para “fomentar la movilidad sostenible” en la ciudad comiencen en septiembre. Se construirán carriles para peatones y bicicletas en la carretera N340 y se instalarán pantallas acústicas en la autovía A7. El inicio en septiembre se ha decidido para no interferir en el tráfico durante el verano, cuando es muy intenso en este tramo que conecta la ciudad con las playas.

El Ministerio y el consistorio acordaron la cesión a Tarragona de hasta quince kilómetros en varios tramos de las carreteras N340, N340A y T11, actualmente de titularidad estatal, una vez se ejecuten las actuaciones por parte del Ministerio, en una transformación que se ejecutará con una inversión prevista de unos 13 millones de euros.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que el inicio de las obras en septiembre “permite compatibilizar un proyecto estratégico para Tarragona con la actividad turística y la movilidad habitual del verano” y ha remarcado que los trabajos previstos “mejorarán la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, y fomentarán una movilidad más saludable y sostenible”.

Una periferia más peatonal

Las actuaciones que se llevarán a cabo en septiembre fueron adjudicadas por el Ministerio de Transportes por 7,8 millones de euros. Incluyen los carriles para peatones y bicicletas entre los kilómetros 1160 y 1160,8 y entre el 1165,2 y el 1171,4 de la carretera N340, así como la instalación de pantallas acústicas en la autovía A7, entre los kilómetros 1161,3 y 1163,5.

En los tramos señalados de la N-340, muy próximos al mar, existen numerosas urbanizaciones residenciales cuyo uso ha evolucionado hacia vivienda habitual, y la demanda de tráfico peatonal y ciclista “está creciendo exponencialmente”. Los tramos de la N-340 al sur de la ciudad “han adquirido un carácter marcadamente urbano”, con acceso a urbanizaciones residenciales y polígonos industriales que provocan un uso principalmente urbano con muchas intersecciones al mismo nivel.

También destacan los numerosos transportes públicos que circulan por la carretera y el importante uso peatonal. Asimismo, el tramo más antiguo de la travesía de la A7 tiene actualmente un carácter claramente urbano, con edificios de vivienda habitual y equipamientos que soportan “niveles importantes de ruido”.