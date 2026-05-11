15 museos de Madrid abrirán sus puertas gratuitamente con motivo de la visita del Papa León XIV

Con motivo de la presencia del Papa León XIV en España, la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio 15 museos y entidades culturales de Madrid abrirán sus puertas con horario ampliado de manera extraordinaria y gratuidad de acceso para que puedan acudir tanto los peregrinos llegados a la ciudad para asistir a los actos del viaje apostólico, como cualquier orro ciudadano.

Esta iniciativa se ha formalizado en Madrid, en un encuentro en la residencia arzobispal, entre el Cardenal José Cobo y representantes de las entidades culturales y la organización del Viaje. "El mundo del arte ofrecerá a toda la sociedad la oportunidad de unir la cultura con el extraordinario momento que supone la presencia del Papa León XIV en nuestro país", según han explicado los organizadores de la visita.

Las entidades adheridas van desde museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Galería de las Colecciones Reales o el Museo Naval; museos privados, como el Museo Thyssen-Bornemisza; centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; o entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

"Cooperación entre la Iglesia y la sociedad"

Para el coordinador nacional del Viaje, Yago de la Cierva, esta iniciativa, bautizada como 'La Noche en Blanco (y Amarillo)' es una de las "muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales, y una prueba de la enorme ilusión que el viaje ha despertado en toda la sociedad”.

La Noche en Blanco es una iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad. En España, la primera edición tuvo lugar en Madrid, en el año 2006. Además, se han celebrado ediciones en Burgos, Málaga, Albacete, Barcelona, Bilbao y La Laguna, entre otras.

"Los principios comunes a todas las ediciones de la Noche en Blanco son, desde su origen, los mismos: gratuidad, vanguardia, ciudadanía y sostenibilidad. Eso, y que se celebre a la puesta del sol, es lo que hace de una noche, Noche en Blanco. La que se vivirá con motivo del Viaje del Papa a España será, además, también en Amarillo, en un guiño a los colores de la bandera vaticana. No sólo por la presencia del Santo Padre en nuestro país, sino por iniciativas específicas que distintas entidades adheridas pondrán en marcha para la ocasión, como los museos que, de entre su colección, escogerán algunas piezas especialmente seleccionadas por su consonancia con el magisterio del Papa", dicen los organizadores del viaje.

"Asimismo, a esta noche llena de arte, fe y cultura se sumarán también algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrirán esas horas sus puertas para que los peregrinos puedan visitarlas y rezar en ellas", señalan desde la organización.