Mònica Martínez Bravo: "La ventanilla única para las ayudas sociales estará en marcha después del verano"

-Más de un 66% de las familias que podrían acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el 89,2% de las que también podrían acceder a la Renda Garantida Ciutadania (RGC) no lo hacen.

-Estamos mejorando y simplificando la gestión. Estamos transformando el cuestionario de la RGC para hacerla más uniforme con el IMV y facilitando que se pueda acceder de manera telemática. Y una vez tengamos la ventanilla única, también haremos campañas comunicativas. La pondremos en marcha después del verano.

"Las clases medias también necesitan apoyo para asumir los costes de la crianza"

-La tasa de riesgo de pobreza infantil en Catalunya está en un 36,8%, pero solo un 11% de las familias que podrían recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) del IMV, lo hacen...

-Hemos puesto en marcha la Estrategia de Lucha contra la Pobreza Infantil y tenemos que avanzar de manera contundente en el ámbito educativo y el de prestaciones. El CAPI és transformador porque los umbrales de renta y patrimonio son muy altos. Deja de ser una prestación para la vulnerabilidad y la pobreza y tiene también un carácter preventivo y de reconocimiento de que las clases medias también necesitan apoyo para asumir los costes de la crianza.

-Cada vez hay más personas sin hogar en Catalunya...

-Es un tema muy complicado. Hemos impulsado un plan de choque con recursos adicionales muy importantes para el mundo local. Ya hemos hecho llegar una primera partida de nueve millones de euros en ayudas de emergencia. Nuestra idea es avanzar juntos hacia un Marco de Acción del Sinhogarismo donde nos coordinamos entre entidades del tercer sector, mundo local y la Generalitat.

-Y queda pendiente la ley del sinhogarismo, que lleva cuatro años encallada en el Parlament.

-Creemos que será un avance muy importante y necesario para nuestro país, junto con los grupos de trabajo que pusimos en marcha con la colaboración de la Síndica de Greuges. Servirá para contener esta problemática tan humana que es muy difícil de gestionar porque es la consecuencia más dramática de la crisis de vivienda que tenemos en Catalunya. Creo que se aprobará a finales de año.

"Creo que la ley del sinhogarismo se aprobará a finales de año"

-Esta semana han firmado un acuerdo con patronales y sindicatos del sector social para que funcionarios y trabajadores de entidades tengan el mismo sueldo en cuatro años.

-Es un gran acuerdo que nos permitirá dejar atrás una etapa en el que los salarios del ámbito social no han crecido al mismo ritmo que en otros ámbitos del sector público. Hemos puesto en marcha un nuevo modelo donde las tarifas soaicles subirán siempre y cuando vayan acompañadas de subidas salariales de trabajadores y trabajadoras. Es una inversión de 600 millones de euros en cuatro años, que empieza este 2026. Preveemos que los salarios suban como mínimo un 23% en cuatro años.

"Los salarios del sector social subirán como mínimo un 23% en cuatro años"

-¿Está a favor de que los Mossos entren en las escuelas?

-Es una prueba de concepto que se planteó de manera voluntaria en algunos centros. Creo que como Administración tenemos que tener la capacidad de aprobar cosas distintas si queremos resultados disintos. Personalmente, no le veo el problema y por qué está generando tanto revuelo mediático. Los Mossos hacen una faena magífica en ámbitos muy complejos y tienen una formación social que tenemos que conseguir reivindicar.

"No veo por que el tema de los Mossos en las escuelas genera tanto revuelo: la policía tiene una formación social que hay que reivindicar"

-¿A favor de la prohibición del burka en espacios públicos?

-No me gusta el burka. Pero es una cuestión muy minoritaria en Catalunya y fijarnos en esta problemática nos hace alejarnos de otras mucho más relevantes.

-¿Cómo se traducirán sobre el terreno los 30 millones que reservó el Govern para personas vulnerables en el marco de medidas para paliar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio?

-Lo primero que hemos hecho es trasladar 10 de estos 30 millones al mundo local. Es parte de un paquete que el Govern aprobará el próximo martes. De estos 10, nueve millones van a ayudas de emergencia social y otro millón de euros para reforzar el proceso de regularización exttraordinaria.

-Hemos hablado de grandes inversiones, condonaciones de deudas, equiparación salarial... ¿Todo ello es factible sin presupuestos?

-Ha habido un decreto de ampliación de crédito muy importante. Confíamos que haya presupuestos, pero, si no, hay margen para continuar ampliando crédito. Lo importante es que Catalunya no para y que el Govern está enfocado y centrado en las personas que necesitan el refuerzo de este tercer pilar del estado del bienestar que es el ámbito social.