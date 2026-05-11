Illa agradece la "resiliencia" de los docentes ante las "dificultades" de su actividad a las puertas de la huelga

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este lunes el "esfuerzo y resiliencia" de la comunidad docente de Catalunya por las "deficiencias" de algunos entornos donde trabajan y las "dificultades" de su actividad. Illa ha agradecido esta capacidad de adaptación de los docentes en el acto de firma del acuerdo de colaboración con las entidades municipalistas para las obras de reforma, adecuación y mejora en los centros educativos públicos, que cuadriplica el presupuesto actual, que pasa de 34 millones de euros a 134 millones mediante una inversión extraordinaria de 100 millones.

"Estamos actuando en todos los ámbitos: la mejora de los centros, en plano académico y en las condiciones de los docentes. Tenemos la vista puesta en las pruebas PISA, poniendo el acento en lengua y las matemáticas" Salvador Illa

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó; la presidenta de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Meritxell Budó, y el presidente de la Federación Catalana de Municipios (FCM), David Bote. "Estamos actuando en todos los ámbitos: la mejora de los centros, en plano académico y en las condiciones de los docentes. Tenemos la vista puesta en las pruebas PISA, poniendo el acento en lengua y las matemáticas", ha destacado Illa.

En su intervención, la consellera Niubó ha recordado que Catalunya tiene un parque de infraestructuras "envejecido", con un 26,5% de centros educativos construidos antes de 1960, y ha puesto en valor la "cogobernanza educativa" en sintonía con las direcciones de los centros y de los ayuntamientos.

Nuevo ciclo de protestas

El acto tiene lugar la víspera del inicio del nuevo ciclo de movilizaciones de la educación catalana, convocado por los sindicatos Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intersindical, contra el acuerdo sellado por Educación con CCOO y UGT y agravado por el plan para desplegar mossos en los centros educativos y la infiltración policial en una asamblea de docentes.

Illa ha asegurado que el Govern tiene la "mano tendida" para implementar el acuerdo junto con los sindicatos para acordar "qué hacer conjuntamente para poner a la educación en el modelo de excelencia" que quiere para Catalunya.

Niubó ha llamado a los sindicatos a acudir a la mesa sectorial que este domingo anunció para este jueves de cara a "poner sobre la mesa y compartir vías para reconducir la situación" y "trabajar sobre unas bases sólidas para una mejora educativa sostenida en los próximos años"