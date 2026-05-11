Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos

Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso, convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación'. Los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la pactada con CCOO y UGT.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.