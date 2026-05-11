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Educación en Catalunya

Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos

Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo

Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Manifestación de profesores, en una de las jornadas de huelga del pasado marzo en Barcelona.

Manifestación de profesores, en una de las jornadas de huelga del pasado marzo en Barcelona. / Zowy Voeten

Helena López

Helena López

Barcelona
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Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso, convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación'. Los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la pactada con CCOO y UGT.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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