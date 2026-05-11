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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria y los servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso, convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación'. Los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la pactada con CCOO y UGT.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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¿Qué piden los convocantes?
Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical, los sindicatos convocantes, rechazan el acuerdo que el Govern firmó con CCOO y UGT. Consideran que fue un pacto insuficiente y que no tuvo en cuenta sus reclamaciones. Piden recuperar poder adquisitivo y una subida que vaya más allá de la acordada con CCOO y UGT (se pactó un aumento de 3.000 euros), aumento de la inversión para reducir ratios, una mejora real en la atención a la diversidad de las aulas y un descenso de la carga burocrática.
Illa agradece la "resiliencia" de los docentes
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha agradecido este lunes el "esfuerzo y resiliencia" de la comunidad docente de Catalunya por las "deficiencias" de algunos entornos donde trabajan y las "dificultades" de su actividad. Illa ha agradecido esta capacidad de adaptación de los docentes en el acto de firma del acuerdo de colaboración con las entidades municipalistas para las obras de reforma, adecuación y mejora en los centros educativos públicos, que cuadriplica el presupuesto actual, que pasa de 34 millones de euros a 134 millones mediante una inversión extraordinaria de 100 millones.
El conflicto de los Mossos infiltrados
La protesta del profesorado coincide con otra polémica que ha salpicado al sistema educativo catalán: la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea docente en la que se preparaban acciones para las distintas huelgas convocadas a partir de este martes. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que en las próximas horas se valorará “la oportunidad y la proporcionalidad” de la actuación de los Mossos d’Esquadra. Por su parte, Ustec y CGT llevarán a los tribunales la infiltración de Mossos en asambleas de docentes en Barcelona.
Las colonias, en el aire
Una de las medidas de presión del profesorado es el rechazo a ir de colonias. Más de 600.000 alumnos podrían quedarse sin colonias y salidas escolares en Catalunya. Más del 60% de los centros públicos de infantil y primaria ya se han adherido al manifiesto que impulsa el boicot.
El calendario
Tras el paro de este 12 de mayo, las siguientes huelgas generales, si no se alcanza antes un acuerdo con el Govern, son el 27 de mayo y el 5 de junio. Además, hay huelgas convocadas por zonas territoriales. En el caso de Barcelona, las huelgas territoriales serán los días 18 de mayo y 2 de junio. Habrá otra segunda huelga del 0-3 el 20 de mayo.
Tras la huelga de este martes será el turno de la huelga territorial en el Baix Llobregat y el Penedès (el 13 de mayo). El jueves, 14 de mayo, será el turno de Girona y Catalunya central, y cerrará la semana la huelga en Lleida, Alt Pirineu y Aran, el viernes 15 de mayo.
La segunda de 17
La huelga de este martes es la segunda de la tanda de 17 paros convocados por Ustec, Aspepc y CGT. La primera fue el pasado 7 de mayo pero fue sectorial, de la etapa 0-3. La de este 12 de mayo es la primera de ámbito general en toda Catalunya.
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