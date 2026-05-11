Los profesores catalanes vuelven este martes a la huelga sin acuerdo a la vista con Educació

Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso, convocada en toda Catalunya, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una movilización que llega dos meses después de que el Govern firmara con CCOO y UGT el 'Acuerdo de país por la educación', que buscaba cerrar las protestas. Los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron de ese acuerdo y el conflicto sigue abierto con un total de 17 paros convocados, algunos de ellos sectoriales, como el que dio el pistoletazo de salida el pasado jueves de la etapa 0-3.

Las posiciones entre los sindicatos convocantes -Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical- lejos de acercarse parecen más alejadas que nunca, tras las dos últimas polémicas con los Mossos d'Esquadra (el plan piloto para enviarlos de mediadores a los centros y la denuncia de la infiltración de agentes en asambleas de docentes, reconocida por el propio Govern). Pese a las peticiones de los sindicatos de la huelga de hablar este mismo lunes, antes de la huelga del martes, la consellera Esther Niubó no les ha convocado a sentarse hasta el próximo jueves, algo que tampoco ha sentado bien entre los docentes a pie de aula, que se sienten "desbordados e ignorados".

Los convocantes reclaman un aumento salarial mayor y medidas de mejora que se vean ya el próximo curso

La Generalitat ha acordado los siguientes servicios mínimos obligatorios: en infantil, primaria y secundaria habrá una persona del equipo directivo y un docente por cada tres aulas; en las escuelas infantiles, un miembro de la dirección y el 33% de la plantilla; en los centros de educación especial (3-16 años), el 50% del personal, y en comedores y actividades de ocio trabajará el 50% del personal para servicios de comedor, acogida, cocina y atención al alumnado con necesidades especiales.

El asunto que lleva semanas bloqueando el diálogo entre sindicatos y Govern es precisamente lo que se presentó como la solución del conflicto: el "acuerdo de país" firmado con CCOO y UGT. La Conselleria de Educació y FP insiste en que el único marco de negociación posible es el acuerdo ya firmado, al que "invitan" a los sindicatos de la huelga a sumarse. Pero Ustec y Aspepc, sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación, se niegan a trabajar sobre ese documento cuya firma sintieron como una traición y exigen abrir una nueva negociación.

Desde Ustec, el sindicato mayoritario en la escuela pública catalana, reiteran que el malestar que se vive en los centros educativos "no es una suma de quejas individuales ni una reacción pasajera". "Es la consecuencia de un deterioro estructural del sistema educativo: infrafinanciación, pérdida de poder adquisitivo del profesorado, ratios altas, falta de recursos para la educación inclusiva, burocracia creciente, segregación e inestabilidad de las plantillas", resumen los motivos que les llevan a volver a salir a la calle este martes.

A ojos de Ustec, un "buen acuerdo" debe combinar dos cosas: medidas inmediatas que se noten en los centros ya el próximo curso y "compromisos estructurales que cambien el rumbo del sistema". "No basta con promesas genéricas ni con calendarios demasiado largos: hacen falta presupuesto, plazos y garantías de cumplimiento", zanjan.

Los sindicatos ya han dicho que no las desconvocaran solo por el hecho de que la consellera Esther Niubó reabra las negociaciones, su primera petición, sino que mantendrán el pulso hasta obtener un "buen acuerdo".

"Ningún acuerdo será suficiente si no mejora salarios y ratios, dota de recursos al alumnado y a la educación inclusiva, reduce la burocracia y garantiza la estabilidad de las plantillas con medidas concretas y verificables", defienden.

El ciclo de huelgas incluye tres huelgas generales, tanto en primaria como en secundaria, para todo el territorio: la primera este martes, 12 de mayo; la segunda es el miércoles 27 de mayo y la tercera, el viernes 5 de junio. Además de estos tres días de huelga general, habrá dos días de huelgas por servicios territoriales.

En Barcelona, estas huelgas serán el lunes 18 de mayo y el martes 2 de junio. En el Baix Llobregat y el Penedès, serán el martes 13 de mayo y el viernes 29 de mayo. En Girona y la Catalunya Central, serán el jueves 14 de mayo y el lunes 1 de junio. En Lleida, Alt Pirineu y Aran serán los días 15 de mayo y 4 de junio. Y en Tarragona y las Terres de l'Ebre serán el 21 de mayo y el 3 de junio.

La campaña 'Aturem les sortides educatives y les colònies', a la que se han sumado ya casi 1.000 escuelas e institutos públicos catalanes, cuyos claustros han votado dejar de realizar salidas escolares y/o colonias escolares con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" es, según defienden sus impulsores, "una medida de presión legítima".

"Esta decisión no es una renuncia; no abandonamos nuestra vocación ni el valor pedagógico de estas actividades; al contrario: defendemos la educación pública con la firmeza que la situación exige", señala el manifiesto, que añade que se les exige "cada vez más, con menos recursos y menos apoyo".

"No podemos seguir asumiendo responsabilidades extraordinarias sin condiciones laborales dignas. Además, las salidas y colonias movilizan sectores como el transporte, el alojamiento y las actividades culturales y de ocio. El paro tendrá un impacto real. Y precisamente por eso es una medida necesaria para forzar una negociación que lleva demasiado tiempo aplazándose", argumentan.

El 'Acuerdo de país por la educación' incluye un incremento del 30% del complemento salarial autonómico de los docentes que se aplicará progresivamente durante los próximos cuatro años y que comportará que en 2029 el profesorado cobre unos 3.000 euros anuales más que ahora. Los sindicatos de la huelga piden que ese incremento sea del 100%.

El acuerdo también recoge el pago de 50 euros por noche para los días de colonias, complemento que los sindicatos consideran "absolutamente insuficiente para una responsabilidad de 24 horas diarias".