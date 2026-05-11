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La hija de la mujer asesinada por su exyerno: "Tenía miedo, dormía con los zapatos puestos para poder salir más deprisa"

La mujer confirma que recibió una llamada durante el crimen y pudo escuchar los gritos "de dolor, de pánico" de su madre

El acusado, durante el juicio.

El acusado, durante el juicio. / B.RAMON

Marcos Ollés

Palma
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La hija de la mujer que fue asesinada a patadas por su exyerno en la Colònia de Sant Jordi en 2024 ha revelado hoy que el acusado las tenía atemorizadas por su violento comportamiento. "Tenía miedo. Yo ponía un mueble delante de la puerta del dormitorio y dormía con los zapatos puestos para poder salir más deprisa", ha revelado durante su declaración como testigo en el juicio.

La mujer, que ejerce la acusación particular y solicita prisión permanente para el acusado, ha explicado que mantuvo una relación sentimental con el hombre durante "más de 20 años" y que esta terminó en 2021 o 2022, pese a lo que él procesado seguía viviendo con ella y su madre. "La relación era muy tormentosa. Él tiene mucho genio, es mala persona", ha dicho. Ha confirmado que llegó a presentar dos denuncias por violencia de género, pero que las retiró por miedo, ya que "no sabía cómo iba a reaccionar" el acusado. "Con mi madre no se llevaba, no tenía relación, se ignoraban. Últimamente, teníamos más discusiones de lo normal, era más violento", ha añadido.

La hija de la víctima ha contado que grababa las conversaciones con su excompañero "para tener una prueba". "Esa mañana le pedí que se fuera de la casa y tuvimos una discusión porque no había cerveza en la casa. Me dijo que iba más guapa cuando murió mi padre. Me chocó mucho", ha recordado. La testigo ha recordado que su madre fue a verla al trabajo "nerviosa". "Me dijo que Vitor Anibal estaba muy raro, que le había hecho pis dentro del coche. Ella se fue a casa, tenía miedo, pero era su casa".

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Unos minutos después, la mujer recibió una llamada del teléfono de su madre. "La oímos gritar, de miedo, de dolor, de pánico. Yo estaba en el bar con unas amigas mías, no tenía el manos libres puesto, pero lo pudieron oir de lo desgarradores que eran. Llamamos a la Policía y fuimos a la casa. No me atrevi a entrar. llamé al movil y al fijo y no me contestaba. Pensé que había hecho algo malo, me dio miedo y volvimos a esperar a la Policia", ha recordado. La mujer ha detallado que su madre padecía varias enfermedades. "Estaba bastante débil, le costaba caminar. No podía coger peso, caminaba con dificultad, tenía muchísimos dolores y le prescribieron parches de fentanilo. Él sabia lo que le pasaba a mi madre", ha afirmado.

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