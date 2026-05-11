Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: el avión llega a Madrid, segunda PCR de Alicante y cuarentena de los pasajeros

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y seis contagios confirmados, además de los sospechosos, y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. Los pasajeros del barco parecen ser asintomáticos, aunque un francés ha dado síntomas compatibles en el vuelo a París. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros serán evacuados a lo largo del domingo y el lunes hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Los españoles, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Pensó que era "una complicación" El hombre murió a bordo, mientras la mujer fue evacuada luego hacia Johannesburgo, en Sudáfrica, desde la isla de Santa Elena, donde también falleció. "En ese momento fue cuando se prendieron todas las alarmas. Empezaron a hacer análisis y a delinear que teníamos que estar aislados", indicó Ferello. El argentino dijo que en un principio pensó que se trataba de "una complicación" o una infección común, hasta que las autoridades sanitarias confirmaron que se trataba de hantavirus. Días después se registraron nuevos contagios y todos los pasajeros iniciaron un período de aislamiento. "Se tomaron las medidas de que no estuviéramos tan juntos. Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba y paseaba solo; no tenía tanto contacto", relató el argentino. Ferello destacó además la asistencia recibida por parte de las autoridades argentinas durante la emergencia: "Cancillería y el embajador fueron espectaculares. Se han movido, se han preocupado. Estaban en contacto permanente, tanto el Ministerio de Salud de la Argentina como los consulados". El cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón, confirmó este domingo al canal de noticias C5N que Ferello no presenta síntomas y se encuentra en buen estado de salud, mientras espera ser trasladado este lunes hacia Países Bajos, donde cumplirá su cuarentena bajo estricta atención médica preventiva.

El argentino que viajaba en el crucero con brote de hantavirus dice que "fue una desgracia" Carlos Ferello, el único argentino a bordo del crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el pasado 1 de abril y en el que un brote de hantavirus produjo la muerte de tres pasajeros, aseguró este domingo que "fue una desgracia", al tiempo que contó que inició un período de cuarentena mientras espera a ser trasladado. "Fue distinto a lo que había pensado. Fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena", afirmó Ferello en declaraciones al canal TN desde el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife, en España, donde la embarcación atracó este domingo. El ingeniero retirado explicó que había embarcado en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, atraído por la navegación y el recorrido hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Según relató, las primeras alarmas surgieron cerca del archipiélago de Tristán da Cunha, considerado uno de los lugares habitados más remotos del planeta, cuando un matrimonio neerlandés comenzó a presentar síntomas febriles.

En Nebraska Todos los pasajeros serán llevados a un centro especializado en Nebraska, pero no estarán necesariamente en cuarentena. La unidad de biocontención en el centro médico de la Universidad de Nebraska fue activada para preparar la llegada de esas personas. "Se espera que aterricen en Omaha temprano en la mañana del lunes", dijo la portavoz del centro médico, Kayla Thomas, en un comunicado. "Un pasajero será transportado a la Unidad de Biocontención de Nebraska", dijo Thomas. La persona "dio positiva para el virus pero no tiene síntomas". Los otros pasajeros serán evaluados y, según el riesgo, se les permitirá "quedarse en Nebraska si lo desean, o si prefieren ir a sus casas, y la situación allí lo permite, serán transportados de forma segura sin exponer a otras personas en el camino", explicó Bhattacharya.

Los estadounidenses del barco afectado por hantavirus no estarán necesariamente en cuarentena, dice funcionario Los pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró este domingo un alto funcionario del Departamento de Salud. Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. "Esto no es covid", dijo el domingo en el programa "Estado de la Unión" en CNN. Washington anunció el viernes que organizaría un vuelo de repatriación para los 17 estadounidenses que se encontraban a bordo del "MV Hondius", donde tres pasajeros han fallecido y otros han enfermado. A su llegada, los estadounidenses serán evaluados y entrevistados para evaluar el riesgo.

Un guardia civil del operativo en Tenerife muere de un infarto Un guardia civil de 63 años ha muerto a causa de un infarto mientras participaba en la coordinación del operativo de traslado de los pasajeros del crucero en el Puerto de Granadilla (Tenerife).

El avión con británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus aterriza en Manchester El avión que transportaba una veintena de ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus aterrizó en la noche de este domingo en el aeropuerto de Manchester, según imágenes de la cadena británica Sky News. Los ciudadanos británicos serán trasladados a un hospital cerca de Liverpool, donde serán examinados y permanecerán en cuarentena hasta 72 horas. Otros 22 británicos fueron evacuados previamente del Hondius, pero 20 regresaron al Reino Unido en este vuelo, según la agencia PA, que precisa que dos personas con doble nacionalidad debían viajar a otros destinos. Todos serán sometidos a pruebas de detección y, si alguno de ellos enferma tras su llegada, será "trasladado rápidamente a otro centro", indicaron el sábado responsables regionales del NHS, el servicio público de salud británico.

García resta importancia a la imagen de un psiquiatra bajando de un autobús sin protección "Es un técnico del Ministerio de Sanidad que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y cuando llegara al aeropuerto se iba a retirar todas las medidas de protección que sí ha llevado dentro del autobús y a partir de ahí, el EPI y las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar del aeropuerto. Todo eso estaba previsto y ha trascurrido con total normalidad", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre las imágenes de un psiquiatra del ministerio que se ha bajado de uno de los autobuses en los que se ha desplazado a los ciudadanos españoles.

García pide esperar a nuevas PCR en los casos de Barcelona y Alicante La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que es necesario esperar a la realización de nuevas PCR en los casos de las vecinas de Barcelona y Alicante. En el primero de ello, la mujer ha dado negativo en una primera prueba, pero la ministra ha asegurado que habrá que esperar a que esta se repita. En el caso de la alicantina, Gacía ha apuntado a que se trata de una situación distinta, ya que ha presentado síntomas. En este sentido, pese a que ha dado negativo por segunda vez, la ministra ha dicho que será necesaria una tercera PCR.

García: "Los españoles están bien" "Los españoles han llegado bien al Gómez Ulla. Hemos estado en contacto con ellos y están bien. Venían con muchas ganas de estar aquí, de ser bien recibidos, de que respetemos su privacidad", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, sonbre los 14 españoles que han sido trasladados al hospital madrileño.