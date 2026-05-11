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Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: el avión llega a Madrid, segunda PCR de Alicante y cuarentena de los pasajeros

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Despega el avión militar que lleva a los pasajeros españoles del Hondius a Madrid

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EFE

Patricia Martín

Nieves Salinas

Jordi Grífol

Barcelona
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El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y seis contagios confirmados, además de los sospechosos, y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. Los pasajeros del barco parecen ser asintomáticos, aunque un francés ha dado síntomas compatibles en el vuelo a París. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros serán evacuados a lo largo del domingo y el lunes hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Los españoles, harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

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