Dario Borhani, ingeniero aeroespacial: “Con los aviones pasa como con los tiburones: las películas se centran en la tragedia, pero realmente ¿cuántos accidentes hay?”

“Me di cuenta de que la gente entra en el avión como si fuera un autobús”, explica el ingeniero aeroespacial Dario Borhani (1991), quien subraya la complejidad de un sector a menudo percibido como cotidiano. El manresano se marchó en 2021 para trabajar como project manager en la empresa SAAB: “El trabajo es muy interesante porque estoy cerca del avión y vivo todo el proceso de modificación para hacerlos aptos para la vigilancia aérea”. Más allá de su trayectoria profesional, su pasión por la aviación lo ha llevado a escribir dos libros con el objetivo de explicar, de forma sencilla, los mecanismos que hacen posible que cada día haya más de 100.000 vuelos y aviones despegando a 11.000 metros de altura.

El primero, 'Un libro guay sobre aviones: curiosidades y otros cuentos', se publicó en 2019. “Al terminar la carrera, vi que el mundo de la aviación escondía muchas curiosidades que podían ser interesantes”, recuerda. A partir de ahí, empezó a recopilar aspectos singulares del sector y los acompañó con ilustraciones de la manresana Marta Genís.

La segunda obra, escrita conjuntamente con la influencer y piloto Savina Paül, vio la luz el pasado marzo con el título 'No vueles sin saber esto: una piloto y un ingeniero aeronáutico te cuentan todos los secretos del mundo de la aviación'. El libro combina las dos miradas —la de la piloto y la del ingeniero— para acercar los secretos de los aviones al gran público. Además, el hecho de que Paül tenga más de 900.000 seguidores en Instagram ha permitido incorporar “un feedback constante de los usuarios” para detectar qué temas despiertan más interés.

Sobre el proceso de creación, Borhani destaca la buena sintonía: “Nos hemos complementado muy bien”, aunque “físicamente solo nos hemos encontrado un par de veces”. El libro vuelve a apostar por las ilustraciones, esta vez a cargo de Lucía Aranaz, con la voluntad de alcanzar “mucho rigor y un nivel de detalle importante”, pero sin renunciar a la claridad: “Un avión impone respeto y, si lo explicas sin tecnicismos, la gente empatiza y se interesa más”. Entender qué son las turbulencias o saber que las aeronaves están plenamente preparadas para afrontarlas son algunos de los ejemplos que dan sentido a su labor divulgativa.

Pero ¿es realmente tan desconocido el hecho de volar? “Es un mundo muy regulado, con mucho trabajo invisible: pasan mil cosas que no se ven y que son esenciales”. Esta falta de conocimiento a menudo alimenta las preocupaciones: “El miedo a volar nace, en gran parte, del desconocimiento”. Borhani lo ejemplifica con una comparación clara: “Con la aviación pasa como con los tiburones: las películas se centran en la tragedia, pero ¿cuántos ataques de tiburón hay realmente? ¿Y accidentes de avión?”.

En cuanto a las recomendaciones, destaca la importancia de gestos como activar el modo avión del móvil, hacer un uso adecuado del material de emergencia y contribuir a su conservación.

Noticias relacionadas

Aun así, remarca que cada paso, desde la llegada al aeropuerto hasta el desembarque, tiene una razón de ser: “Todo está planificado y tiene lógica”. Y concluye con un consejo sencillo: “Siempre que podáis, elegid ventanilla para disfrutar de lo que ocurre fuera del avión”.