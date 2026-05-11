Ustec y CGT llevarán a los tribunales la infiltración de Mossos en asambleas de docentes en Barcelona

Los sindicatos Ustec y CGT han comunicado este lunes que sus servicios jurídicos están trabajando para judicializar el caso en que dos agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra se infiltraron en una asamblea de profesores del Institut Pau Claris en la que se organizaban las movilizaciones y huelgas educativas previstas durante las próximas semanas en Catalunya. Desde el sindicato reclaman explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a la consellera de Interior, Núria Parlon, y al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

En el comunicado, la CGT pide especificar quién ordenó la actuación, bajo qué amparo político y con qué objetivo se ejecutó, además de aclarar si se trata es una acción puntual o una práctica normalizada y protocolizada desde el Departament d'Interior.

CGT aprovecha el comunicado para calificar estas prácticas como una muestra de la "deriva estalinista" del PSC, al cual le echan en cara que "prefiera criminalizar policialmente y desprestigiar" a los profesores en los medios de comunicación antes que "reunirse con los sindicatos mayoritarios".

Ataque a la democracia

El sindicato califica los hechos de práctica incompatible con la democracia, y denuncia que la actuación policial en espacios asamblearios "supone un ataque directo a la libertad sindical, al derecho de reunión y al derecho de manifestación", que están protegidos en la Constitución. También acusa a las autoridades de un "intento de vigilancia, intimidación y criminalización de la actividad sindical" con esta operación, una manera de actuar que denuncia que se pretende normalizar bajo esta infiltración.

CGT alerta de que estos procedimientos pueden afectar a "cualquier sector laboral que decida organizarse para defender sus derechos" y cierra el comunicado subrayando su compromiso con la libre organización de los trabajadores y la movilización colectiva.