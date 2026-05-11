Catalunya refuerza el control en la selectividad con detectores de dispositivos electrónicos

La Generalitat, a través del Consell interuniversitari, ha comunicado a los centros de secundaria las principales novedades y el calendario para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del próximo mes de junio (días 9, 10 y 11). La medida más destacada es que, por primera vez, los organizadores podrán utilizar detectores de dispositivos electrónicos durante el desarrollo de los exámenes para garantizar la integridad de las pruebas.

Con el objetivo de evitar situaciones de confusión o estrés, las autoridades han pedido a los institutos y colegios que informen a los estudiantes sobre la prohibición expresa de acceder al aula con cualquier dispositivo con capacidad de comunicación. Esto incluye teléfonos móviles, relojes inteligentes, pulseras electrónicas, auriculares (tanto visibles como ocultos) y gafas inteligentes.

Asimismo, quedará totalmente prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial a través de estos dispositivos. Como siempre, también estarán vetado los apuntes o notas que no hayan sido autorizados previamente. Antes de comenzar el examen, los alumnos deberán apagar sus dispositivos y dejarlos en el lugar indicado por los responsables de aula junto a sus objetos personales. Solo se permitirán excepciones en casos de prescripción médica o el uso de prótesis auditivas, situaciones que deberán comunicarse previamente a la Oficina de Acceso a la Universidad.

El uso de la IA

La preocupación de los organizadores no es gratuita. La IA, con capacidad para crear nuevos contenidos como texto o imágenes, es una realidad en la vida de los adolescentes: un 85% la usa al menos una vez a la semana, según el último informe de Empantallados.com y la consultora GAD3. Con herramientas como ChatGPT, que puede contestar preguntas y redactar todo tipo de textos de forma creativa, la IA está tan normalizada en los institutos que seis de cada diez docentes están preocupados por el impacto negativo que puede provocar en la capacidad de esfuerzo del alumnado. Los maestros sospechan que los estudiantes podrían sufrir dependencia de esta herramienta para llevar a cabo las actividades escolares. El 40% de los profesores reconoce que sus alumnos han utilizado la IA para generar respuestas sin entender.

Un cero por copiar con el móvil

El año pasado, a un estudiante en Barcelona se le retiró una prueba al ser pillado copiando del móvil, aparato que, según se detalla en las normas, está estrictamente prohibido y conlleva la anulación del examen. El documento que se lee al inicio de la selectividad es claro: "Durante el examen, el alumnado debe tener siempre las dos manos visibles y las orejas descubiertas, para permitir la verificación de que no se están utilizando dispositivos auditivos no permitidos". Si se usan, y les pillan –por norma, hay tres vigilantes por aula– la consecuencia es clara: un cero en el examen.

El alumnado sí que puede hacer uso de documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas. El uso de este material estará, en todo caso, condicionado a las características de cada materia y a los criterios de evaluación aplicables. Para la convocatoria de este junio, las comisiones organizadoras de la prueba establecerán los materiales de los que el alumnado podrá hacer uso, y, en su caso, el material que, en ningún caso, podrá ser utilizado.

Las fechas de la PAU

El proceso administrativo para la convocatoria de 2026 ya tiene fechas definidas. La matrícula para las pruebas se llevará a cabo entre el 19 y el 27 de mayo. Por su parte, los centros educativos tienen como fecha límite el 27 de mayo para introducir las calificaciones finales del bachillerato en los sistemas oficiales. Cualquier modificación de estas notas podrá realizarse hasta el 8 de junio. A partir del día siguiente, coincidiendo con el inicio de la PAU, cualquier cambio deberá tramitarse a través de los servicios territoriales o el Consorcio de Educación.

Regresa 'El romancero gitano'

El canal Universitats ha actualizado su información para clarificar aspectos técnicos de las materias, tales como el material de apoyo autorizado y los criterios de corrección lingüística para aquellas preguntas que requieran producción de texto. También se han detallado con mayor precisión los criterios de puntuación en diversas asignaturas. Finalmente, la Generalitat ha avanzado las lecturas prescriptivas para el año 2027 en las materias de literatura. En Literatura castellana, los alumnos trabajarán con una selección del Quijote y de la Antología poética del Siglo de Oro, además de obras como 'Fuenteovejuna', 'Los pazos de Ulloa', 'Luciérnagas' y 'Romancero gitano'. Esta última obra, escrita por Lorca, protagonizó una controversia el año pasado al ser retirada del temario de la asignatura de la selectividad.

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En Literatura catalana, se incluirán clásicos como 'Solitud', de Víctor Català, y 'Antígona', de Salvador Espriu. Por último, para Literatura dramática, las obras seleccionadas son 'Macbeth' de Shakespeare, 'Casa de muñecas' de Ibsen y 'La festa' de Daniela Feixas.