Catalunya activa avisos amarillos por intensidad de lluvias ante la previsión de un martes tormentoso y marcado por chubascos

Los efectos de la borrasca atlántica que en estos momentos se adentra sobre la Península Ibérica se dejarán sentir en Catalunya a partir de este martes. Según advierte el Servei Meteorològic de Catalunya, para esta jornada, sobre todo de cara a la tarde, se esperan chubascos dispersos en todo el territorio que, en muchos casos, podrían llegar acompañados de tormenta. La situación ha obligado a activar avisos por intensidad de lluvia en buena parte del litoral y prelitoral catalán ante el riesgo de que se acumulen hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. No se espera un episodio de grandes lluvias constantes como las del pasado otoño pero sí la llegada de aguaceros muy intensos y, en ocasiones, hasta torrenciales.

Los técnicos de predicción de Meteocat afirman que el martes arrancará como una jornada nublada pero sin grandes sobresaltos. A partir de mediodía, se espera la llegada de los primeros chubascos y aguaceros en el Pirineo, Prepirineo y prelitoral. Todo apunta a que estos aguaceros se extenderán a lo largo de la tarde hasta alcanzar cualquier punto del territorio. En la mayoría de casos, estas lluvias serán de intensidad entre débil y moderada y, en lugares puntuales, parece que podrían ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo. Los expertos advierten que, según indican los modelos más actualizados, "en puntos del prelitoral y del cuadrante noreste no se descarta que sean de intensidad fuerte y acumulen cantidades abundantes".

Este martes estarán en aviso al menos una veintena de comarcas. Entre estas destaca el Empordà, Ripollès, Garrotxa, Gironès, Selva, Osona, Vallès, Bages, Baix Llobregat, Anoia, Penedès, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre y Montsià. No hay avisos en la comarca de Barcelona, Maresme, Garraf o Baix Empordà. Los avisos emitidos por el Servei Meteorològic de Catalunya engloban desde las 14 hasta las 20 horas y se corresponden a un nivel de peligro máximo de 1 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos de Meteocat. Esto indica un eventual riesgo de lluvias torrenciales en algunos puntos pero, a diferencia de las situaciones de alerta registradas a principios de año, no significa que vaya a haber chubascos o tormentas de gran calado.

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Los modelos indican que la llegada de la borrasca Atlántica y de una masa de aire frío procedente del norte de Europa dejarán una semana de mal tiempo y frío en Catalunya. Meteocat advierte que en los próximos días, más allá de las lluvias y de un ambiente marcado por la inestabilidad, también habrá que prestar atención a una bajada generalizada de las temperaturas que, en algunos casos, podría dejar valores más típicos del mes de marzo que de mayo. Todo apunta a que los termómetros llegarán a su punto más bajo a partir del jueves y viernes y se mantendrán así hasta como mínimo el fin de semana.