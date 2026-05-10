Siete meses conviviendo con sus violadores a cinco metros en Gironella: "A mi hija en ningún momento se la ha protegido"

Cinco metros. Es la distancia que marca orden de alejamiento impuesta por el Juzgado de Menores número 5 de Barcelona a dos adolescentes de 14 años acusados de agredir sexualmente a una compañera de instituto, también menor, el pasado 18 de octubre en Gironella (Berguedà). Hay un tercer implicado, pero que al tener 12 años es inimputable. En un pueblo de 5.000 habitantes esos cinco metros son tan escasos que la víctima y su familia se encuentran a diario con los agresores y tienen que cambiar de acera. Uno de ellos vive a escasos metros de la menor.

"Llevamos siete meses esperando a que se haga justicia, con la inaudita medida cautelar de cinco metros no se le da protección a mi hija", explica T., madre de la menor, a EL PERIÓDICO. Cuenta que los encuentros son diarios y que incluso, al inicio, la familia de uno de los acusados, que vive muy cerca de ellos, eran hostiles. Además, la mujer asegura que el menor de 12 años, que es inimputable, "se ríe de mi hija". Asegura que cuando coinciden con ella en el parque, junto a los amigos de él, la señalan y la hostigan. "He avisado a los Mossos d'Esquadra, pero no pueden hacer nada porque no se le puede imputar", relata T. quien asegura que su hija se lleva la peor parte al ver que este menor de 12 años actúa "con total impunidad".

Los otros dos acusados, que están siendo investigados por un delito de agresión sexual, se han ido del centro educativo a otro en Manresa y, por tanto, no coinciden con la víctima. Sin embargo, la madre explica que se los encuentra por el pueblo, lo que incrementa el sufrimiento de la adolescente quien está en tratamiento psicológico desde que pasaron los hechos

"A mi hija en ningún momento se le ha protegido, ella está mal, muy mal", destaca la madre y añade que, además de los Mossos, ha denunciado la situación ante los servicios sociales. Precisamente, cuando hubo la denuncia el Ayuntamiento de Gironella condenó "cualquier forma de violencia machista" y trasladó su apoyo a la víctima ya su familia.

Recurso de la familia

La agresión presuntamente tuvo lugar a orillas del río Llobregat el sábado 18 de octubre del año pasado pasado cuando la menor estaría con los otros tres adolescentes y consumieron alcohol. En ese momento, los jóvenes supuestamente se aprovecharon de que ella estaba mareada para agredirla sexualmente. Después dos de ellos se llevaron a la víctima a una vivienda y allí repitieron la agresión sexual. La niña volvió después a su casa y contó a sus padres lo ocurrido.

Posteriormente, y viendo su estado de alteración, avisaron a una ambulancia y la llevaron al hospital porque la menor requirió asistencia sanitaria ante la situación vivida, estaba tan en shock que no pudo atender a la policía en un primer momento por recomendación de la médico forense. Al día siguiente la madre denunció los hechos en comisaría y allí también tuvo que acudir una ambulancia para atender a la niña.

Los Mossos detuvieron a los menores de 14 años y los trasladaron al juzgado que ordenó varias medidas cautelares como no poder comunicarse con ella o una orden de alejamiento de cinco metros. "Es un pueblo pequeño", explica T., lo que dificulta que esta medida sea efectiva para paliar el sufrimiento de la niña. Por eso, la familia de la víctima presentó un recurso hace siete meses, aunque el juzgado todavía no lo ha elevado a la Audiencia de Barcelona para que resuelva.

Ante esta situación, la madre de la menor pide celeridad a la justicia. En el recurso, el letrado de la acusación insta a que los dos acusados sean internados en un centro de régimen cerrado hasta la celebración del juicio o bien se incremente la orden de alejamiento a 500 metros. El recurso de la familia destaca que la menor sufrió unos "terribles hechos" y que los acusados, "con abuso de superioridad", ya que eran tres, también se aprovecharon de que la menor tiene reconocida una discapacidad del 37% para hacer que consumiera alcohol y agredirla sexualmente.

La familia de la víctima ha contado con el apoyo de otras personas del pueblo que se concentraron frente al instituto al que iban para condenar la agresión sexual y expresar su rechazo con las medidas judiciales establecidas. Los Mossos también han indagado si la denunciante sufrió algún tipo de acoso en el centro.

"Sólo pido que la dejen tranquila, a la espera de que se haga justicia", destaca la madre de la menor quien lamenta que la lentitud del proceso penal repercute en la salud de su hija. Actualmente está bajo tratamiento psicológico y emocional en Berga por la agresión sufrida. El dolor se amplifica si cada día tiene que encontrarse con las últimas personas a las que querría ver.