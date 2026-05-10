En cuarentena
La segunda PCR de hantavirus de la alicantina aislada en Alicante decidirá su traslado a Valencia o al Gómez Ulla de Madrid
La paciente continúa ingresada tras coincidir en un vuelo con una pasajera fallecida procedente del crucero MV Hondius
Las muestras de la segunda PCR de hantavirus realizadas a la alicantina de 32 años ingresada desde el viernes en el Hospital de Sant Joan (Alicante) ya han sido recibidas esta madrugada en el Centro Nacional de Microbiología, después de que la Conselleria de Sanidad remitiera las pruebas para su análisis.
La paciente, vecina de Playa de San Juan, coincidió en un vuelo en Johannesburgo con una de las pasajeras fallecidas por hantavirus procedente del crucero MV Hondius. La primera PCR, realizada en el propio centro hospitalario alicantino y recibida el sábado de madrugada en el Centro Nacional de Microbiología, dio negativo.
En caso de que esta segunda prueba vuelva a resultar negativa y se descarte el contagio, la mujer será trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid para completar una cuarentena de 42 días, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.
Si, por el contrario, la PCR confirmara el contagio, sería derivada al Hospital La Fe de València, concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), centro de referencia para este tipo de enfermedades.
Síntomas
La alicantina permanece desde el viernes por la tarde en una habitación de aislamiento con presión negativa en el Hospital de Sant Joan. Según Sanidad, presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos.
La Dirección General de Salud Pública activó el protocolo tras recibir el viernes una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Posteriormente, la mujer fue trasladada desde su domicilio en Playa de San Juan hasta el Hospital de Sant Joan en una ambulancia equipada con las "medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones".
"Una vez en el centro hospitalario ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado", señalaron fuentes sanitarias, que insisten en que la paciente ha permanecido aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa, garantizando la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.
El caso particular
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, subrayó en refrerencia al caso de la alicantina que un posible contagio es "bastante improbable", ya que tuvo un "contacto breve" con la pasajera infectada. "Iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave", explicó.
Según detalló Padilla, la pasajera fallecida había sido trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo tras presentar síntomas compatibles con hantavirus. Antes de morir, el 25 de abril, intentó embarcar en un vuelo comercial con destino a Ámsterdam, aunque finalmente la tripulación le impidió viajar debido a su estado de salud. Fue en ese contexto donde coincidió con la alicantina ahora aislada.
Fuentes conocedoras del caso apuntan que la posibilidad de transmisión depende de la proximidad y del tipo de interacción mantenida entre ambas personas.
La situación en Tenerife
Mientras tanto, los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius -13 pasajeros y un miembro de la tripulación- ya han llegado este domingo al aeropuerto de Tenerife Sur desde el puerto de Granadilla.
Los ciudadanos españoles han sido los primeros en desembarcar y trasladados en un autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME), acompañados por un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental. Tras ellos está previsto que desembarquen pasajeros de Países Bajos, Alemania, Grecia y parte de la tripulación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Massimo Faggioli, teólogo e historiador: 'León XIV sabe que EEUU es una potencia a la que hay que responder, no obedecer
- España confina en hospitales a dos mujeres expuestas al hantavirus: una vecina de Barcelona y otra de Alicante
- Un vecino de Lleida paga 520 euros de multa por agredir a un hombre que manoseó a su hijo en una piscina
- David Pérez, neurólogo: 'El yoga, taichí o el mildfulness reducen el estrés y pueden prevenir el deterioro cognitivo
- El epidemiólogo Oriol Mitjà, analiza las causas de la depresión: 'Llegó antes que la tristeza, comenzó con un castigo, un yo autocrítico que me decía que debía hacerlo mejor
- Un dispositivo inédito, complejo y coordinado con 22 países: los pasajeros desembarán por nacionalidades cuando el avión esté preparado