La segunda PCR de hantavirus de la alicantina aislada en Alicante decidirá su traslado a Valencia o al Gómez Ulla de Madrid

Las muestras de la segunda PCR de hantavirus realizadas a la alicantina de 32 años ingresada desde el viernes en el Hospital de Sant Joan (Alicante) ya han sido recibidas esta madrugada en el Centro Nacional de Microbiología, después de que la Conselleria de Sanidad remitiera las pruebas para su análisis.

La paciente, vecina de Playa de San Juan, coincidió en un vuelo en Johannesburgo con una de las pasajeras fallecidas por hantavirus procedente del crucero MV Hondius. La primera PCR, realizada en el propio centro hospitalario alicantino y recibida el sábado de madrugada en el Centro Nacional de Microbiología, dio negativo.

En caso de que esta segunda prueba vuelva a resultar negativa y se descarte el contagio, la mujer será trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid para completar una cuarentena de 42 días, tal y como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Si, por el contrario, la PCR confirmara el contagio, sería derivada al Hospital La Fe de València, concretamente a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), centro de referencia para este tipo de enfermedades.

Síntomas

La alicantina permanece desde el viernes por la tarde en una habitación de aislamiento con presión negativa en el Hospital de Sant Joan. Según Sanidad, presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos.

La Dirección General de Salud Pública activó el protocolo tras recibir el viernes una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Posteriormente, la mujer fue trasladada desde su domicilio en Playa de San Juan hasta el Hospital de Sant Joan en una ambulancia equipada con las "medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones".

"Una vez en el centro hospitalario ha sido llevada a la habitación correspondiente por un circuito seguro y aislado", señalaron fuentes sanitarias, que insisten en que la paciente ha permanecido aislada en todo momento en una cápsula de presión negativa, garantizando la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El caso particular

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, subrayó en refrerencia al caso de la alicantina que un posible contagio es "bastante improbable", ya que tuvo un "contacto breve" con la pasajera infectada. "Iba dos filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave", explicó.

Según detalló Padilla, la pasajera fallecida había sido trasladada desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo tras presentar síntomas compatibles con hantavirus. Antes de morir, el 25 de abril, intentó embarcar en un vuelo comercial con destino a Ámsterdam, aunque finalmente la tripulación le impidió viajar debido a su estado de salud. Fue en ese contexto donde coincidió con la alicantina ahora aislada.

Fuentes conocedoras del caso apuntan que la posibilidad de transmisión depende de la proximidad y del tipo de interacción mantenida entre ambas personas.

La situación en Tenerife

Mientras tanto, los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius -13 pasajeros y un miembro de la tripulación- ya han llegado este domingo al aeropuerto de Tenerife Sur desde el puerto de Granadilla.

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