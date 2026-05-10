Requisan cerca de 100 kilos de droga, 5.016 teléfonos móviles y 4.932 armas blancas en seis años en la cárceles catalanas

En el conjunto de las prisiones catalanas, entre 2020 y 2025 se han requisado 5.016 teléfonos móviles y 4.932 armas blancas. En cuanto a las sustancias, se llega casi a los 100 kilos en seis años, teniendo en cuenta que la estadística incluye drogas, medicamentos, restos de cannabis y sustancias catalogadas como no estupefacientes.

El centro penitenciario de Puig de les Basses acumula desde 2020 cerca de 13 kilos de sustancias intervenidas, 612 teléfonos móviles requisados y 531 armas blancas detectadas por los servicios penitenciarios. Los datos, correspondientes al período 2020-2025, sitúan a 2024 como el año con el volumen más elevado de droga y otras sustancias y también con el pico de objetos punzantes o cortantes en el centro de Figueres.

Quatre Camins, el centro con más volumen requisado

También aparece entre los centros con más volumen de material requisado. En móviles, el centro penitenciario de Figueres es el tercero de Catalunya, con 612 dispositivos intervenidos entre 2020 y 2025. Solo lo superan Quatre Camins, con 1.374 móviles, y Mas d’Enric, con 667. Por detrás quedan Brians 2, con 598, y Lledoners, con 485.

En armas blancas, Puig de les Basses queda en sexta posición, con 531 objetos punzantes o cortantes. El centro con más requisas es Quatre Camins, con 1.108, seguido de Brians 2, con 714, Joves, con 615, Mas d’Enric, con 614, y Brians 1, con 568.

En cuanto a las sustancias intervenidas, Puig de les Basses se sitúa también en la franja alta del sistema penitenciario catalán. Con cerca de 13 kilos acumulados desde 2020, el centro de Figueres queda por detrás de grandes equipamientos como Quatre Camins, Brians 2 y Brians 1, pero por delante de centros como Mas d’Enric, Lledoners, Joves o Ponent.

12 kilos de droga en Puig de les Basses

En concreto, se han intervenido 12,93 kilos de sustancias en seis años. La cifra incluye droga y otros productos detectados, ya que la estadística de Justicia diferencia entre estupefacientes, medicamentos, restos de cannabis y sustancias catalogadas como no estupefacientes. El volumen anual ha pasado de los 287,9 gramos de 2020 a los 3,67 kilos de 2024, el año récord de la serie. En 2025 la cantidad bajó hasta los 2,67 kilos, pero todavía se mantiene muy por encima de los registros del inicio del período.

El hachís y la resina de cannabis concentran buena parte del peso intervenido en el centro penitenciario de Figueres. En 2024, por ejemplo, se intervinieron 2,47 kilos de hachís y 575,1 gramos de resina de cannabis. En 2025, el hachís volvió a ser la sustancia con más peso, con 2,11 kilos, seguida de la resina de cannabis, con 227,8 gramos. También constan cocaína, D9-THC, ketamina, marihuana, pregabalina, paracetamol y otras sustancias.

La evolución también es significativa en los móviles requisados. En Puig de les Basses se intervinieron 50 en 2020, 77 en 2021, 108 en 2022, 165 en 2023, 126 en 2024 y 86 en 2025. En total, 612 dispositivos móviles requisados en seis años. Justicia remarca que estos datos no solo indican la presencia de estos aparatos en los centros, sino también “el grado de mejora de seguridad interna y de la capacidad de detección” del sistema penitenciario. El Departament añade que los incrementos pueden responder a una mejora de los sistemas de detección, a una mayor intensidad de los registros y al aumento sostenido de la población penitenciaria.

En cuanto a las armas blancas, el centro penitenciario figuerense suma 531 objetos punzantes o cortantes requisados entre 2020 y 2025. De estos, 195 eran punzantes y 336 cortantes. El año con más intervenciones fue 2024, con 134 armas blancas, seguido de 2025, con 99. Justicia precisa que mayoritariamente se trata de objetos manipulados o de fabricación artesanal, como los llamados “punzones”, y que los datos deben interpretarse dentro de la actividad ordinaria de seguridad y supervisión interna de los centros.

La entrada de drogas, móviles, armas blancas o cualquier otro objeto prohibido está vetada en los centros penitenciarios y es uno de los ámbitos que más se vigilan dentro del sistema. En tres respuestas parlamentarias a preguntas del PP, el conseller de Justicia y Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, defiende que el sistema mantiene una “elevada capacidad de control” y que continúa adaptando protocolos y herramientas para prevenir la introducción y el uso indebido de dispositivos.

Los drones

A esta realidad se ha añadido en los últimos años un nuevo reto: el uso de drones en las prisiones para intentar introducir droga, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos. Estos aparatos pueden acercar paquetes hasta ventanas o zonas interiores de los recintos, hecho que ha encendido las alertas de los sindicatos penitenciarios.

La Generalitat ha empezado a responder con tecnología específica. El septiembre pasado ya estaban funcionando inhibidores de drones en algunos centros catalanes de forma piloto, después de meses de trabajo conjunto entre Interior y Justicia para bloquear las señales de estos aparatos sin interferir en otras actividades de los recintos. El sistema combina localizadores, que permiten detectar y seguir el recorrido de los drones, e inhibidores, que anulan su señal antes de que puedan llegar a su destino.

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El Govern prevé desplegar inhibidores y detectores de drones en todas las prisiones catalanas hasta 2027. El objetivo es frenar la entrada de drogas, móviles y otros objetos ilícitos. El plan también incluye escáneres corporales para detectar armas, sustancias estupefacientes, teléfonos o cualquier otro objeto prohibido, y mejoras en los sistemas de detección de móviles en el interior de los centros, según informó en su día Justicia. Este refuerzo tecnológico se añade a otras medidas de seguridad interna.