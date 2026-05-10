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PROTOCOLO HANTAVIRUS

Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús que trasladaba a los pasajeros

Las imágenes del traslado de los pasajeros españoles muestran al sanitario caminando por la zona del aeropuerto tras bajar del autobús de la UME

Una persona que viajaba en el autobús de los pasajeros españoles del MV Hondius camina por el aeropuerto con un EPI en la mano, en una imagen emitida por La Sexta.

Una persona que viajaba en el autobús de los pasajeros españoles del MV Hondius camina por el aeropuerto con un EPI en la mano, en una imagen emitida por La Sexta.

Bruno Betancor

Tenerife
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Unas imágenes del traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el operativo de evacuación activado este domingo en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en el crucero.

En la secuencia, que ha generado polémica en redes, se observa cómo un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad baja del autobús de la Unidad Militar de Eemergencias (UME) que había trasladado a los españoles desde el Puerto de Granadilla hasta la pista del aeropuerto de Tenerife, y camina por la zona sin mascarilla y con un traje de protección especial en la mano.

El sanitario formaba parte del dispositivo desplegado para prestar apoyo psicológico a las personas que viajaban en el buque, una asistencia que el Ministerio de Sanidad había anunciado dentro del operativo.

El episodio plantea dudas sobre la gestión del material de protección utilizado durante el traslado, especialmente si ese EPI formaba parte del circuito sanitario activado para personas sometidas a vigilancia o cuarentena preventiva.

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Los protocolos de bioseguridad establecen que la retirada y eliminación del material de protección debe realizarse de forma controlada, en zonas habilitadas y con medidas de higiene adecuadas cuando ha sido utilizado en un entorno de posible exposición.

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