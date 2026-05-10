El papa León XIV agradece en español el gesto de Canarias con los pasajeros afectados por el brote de hantavirus en el MV Hondius

El papa León XIV agradeció este domingo, en español, “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias” por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. El mensaje fue pronunciado tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus durante el tiempo pascual.

“Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”, expresó el pontífice en su intervención pública.

El reconocimiento del papa se produjo en una jornada marcada por el inicio del desembarco del pasaje del buque en Tenerife. Los pasajeros y tripulantes están siendo evacuados y repatriados tras la llegada del crucero a la isla, en una operación sometida a control sanitario por el brote detectado a bordo.

El crucero comienza el desembarco en Tenerife

El MV Hondius llegó a Tenerife después de varios días de atención internacional por la situación sanitaria registrada en la embarcación. Este domingo comenzó el desembarco del pasaje, con un dispositivo dirigido a evacuar y repatriar a las personas que viajaban a bordo.

Según la información facilitada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que todos los ocupantes del barco están aparentemente sanos y continúan sin presentar síntomas. No obstante, el organismo ha señalado la necesidad de mantener un periodo de aislamiento de 42 días, ya que el virus puede tardar hasta seis semanas en manifestarse.

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La operación se desarrolla con medidas específicas para gestionar la salida del buque, el traslado de los pasajeros y la posterior repatriación. El caso ha requerido coordinación entre autoridades sanitarias, administraciones públicas y organismos internacionales.